Tydzień darmowego Orange na kartę. Wpisz kod, odbierz prezent, zapomnij o opłatach

Orange ma na ostatni miesiąc roku wiele prezentów dla swoich klientów. Co prawda z niektórych będą mogli skorzystać tylko nieliczni, ale żadna grupa użytkowników nie powinna być poszkodowana. Teraz zyskują posiadacze numerów na kartę.

Darmowy tydzień w Orange na kartę

Pomarańczowy operator odpalił promocję „Prezent na święta”, w której klienci użytkujący taryfy pre-paid mogą skorzystać z darmowych rozmów, wiadomości i dodatkowych gigabajtów. Co dokładnie wchodzi w skład prezentu? Korzystając z promocji, możemy zyskać:

nielimitowane rozmowy do wszystkich,

nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich,

pakiet internetowy 7 GB.

Żeby uruchomić ten zestaw, wystarczy wysłać SMS o treści PREZENT pod bezpłatny numer 364 lub wejść do aplikacji Mój Orange. Tam w zakładce Pakiety i usługi znajdziemy opcję włączenia bezpłatnego pakietu usług.

Warto wiedzieć, co się dzieje, jeśli mamy już włączoną jakąś usługę no-limit. W sytuacji gdy klient korzysta już z jakiejś opcji nielimitowanych pakietów:

usługa Rozmowy, SMS-y i MMS + pakiet GB powoduje, że po skorzystaniu z prezentu zostaną do niej doliczone 7 dni ważności, a pakiet internetowy zwiększy się o 7 GB;

usługa Rozmowy i SMS-y + pakiet GB powoduje, że po skorzystaniu z prezentu konto użytkownika zostanie doładowane kwotą 7 złotych, a do tego dostanie 7 GB do wykorzystania przez 7 dni;

usługa Zawsze bez limitu powoduje, że po skorzystaniu z prezentu użytkownik otrzyma doładowanie konta 7 złotych, które automatycznie zostanie zamienione na usługę bez limitu + 7 GB na 7 dni.

Jeśli klient nie ma włączonej żadnej usługi bez limitu, to doładowując konto dowolnym nominałem w okresie 7-11 grudnia, otrzyma prezent automatycznie.

Akcja rozpoczęła się 6 grudnia i potrwa do 26 grudnia. W tym czasie można odebrać prezent. W tym miejscu dostępny jest pełny regulamin.

Przedłużenie promocji 100 GB na 30 dni i inne prezenty

Ponieważ w tym roku 6 grudnia wypadł w środę, skrzyżowało się to z cykliczną akcją, w której Orange daje cotygodniowe prezenty swoim klientom. Operator stwierdził, że z tego powodu przedłuży promocję „100 GB na 30 dni” – aż do 31 grudnia. Gigabajty można odebrać po doładowaniu konta online za minimum 10 złotych. Jedyny minus: jeśli ktoś skorzystał z tej promocji w listopadzie, to nie dostanie kolejnych 100 GB ;)

Z regulaminem akcji możecie zapoznać się tutaj.

Pamiętajcie też, że operatorzy Orange i T-Mobile uruchomili własne wersje kalendarzy z prezentami. Każdego dnia można odebrać inną zniżkę lub bonus.