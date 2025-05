Nowa Opera na Androida sprawi, że pokochasz korzystanie z wielu kart

Dla wielu użytkowników karty w przeglądarkach internetowych stały się funkcją niezbędną. Opera w najnowszej aktualizacji postanowiła podrasować ten element.

Opera wprowadza ulepszone podejście do kart na Androidzie

Niedawne badanie przeprowadzone przez Operę wykazało, że ponad 15% użytkowników Androida ma co najmniej piętnaście otwartych kart, a ponad 25% użytkowników Opery na tej platformie utrzymuje trzydzieści lub więcej otwartych kart. Założę się, że znacie też co najmniej jedną osobę, która ma otwartych jeszcze więcej kart, zbliżając się do wyniku wynoszącego około 100.

Nowy system zarządzania kartami, który jest wprowadzany do Opery wraz z wersją 89, ma pomóc właśnie osobom, które intensywnie korzystają z tego elementu. Jego celem jest pomoc w zorganizowaniu wszystkich kart, aby przykładowo znalezienie tej konkretnej było możliwie najszybsze.

Do dyspozycji użytkowników oddano trzy różne układy kart – karuzela, siatka i lista. Warto podkreślić, że przełączanie się pomiędzy nimi jest banalnie proste – wystarczy kliknąć na przycisk po lewej stronie przeprojektowanego menu galerii kart.

Do tego dochodzi jeszcze funkcja Tab Islands, która wcześniej zadebiutowała na komputerach. Pozwala ona manualnie grupować karty poprzez przytrzymanie dowolnej karty i przeciągnięcie jej na inną. Po utworzeniu takiej grupy z kartami można nadać jej nazwę i przenosić w ramach nowego układu kart.

Tab Islands mogą być też tworzone automatycznie. Zadaniem użytkownika jest tylko dłuższe naciśnięcie linku na stronie internetowej, aby otworzyć nową kartę – w ten sposób karty będą dodawanej do jednej Tab Islands. Dzięki czemu nie będziemy mieli bałaganu, gdy otworzymy większą liczbę stron internetowych z linków.

Wygodniejsze przywrócenie ostatnich kart

Opera na Androida pozwala teraz na szybsze i wygodniejsze przywrócenie ostatnio zamkniętych kart. Należy kliknąć na przycisk ostatnio zamkniętych kart w galerii kart, a następnie przesunąć w prawo na stronie internetowej lub Wyspie kart, którą chcemy przywrócić. Funkcja ostatnio zamkniętych kart pokazuje do 100 ostatnich kart.

Nowa wersja to również możliwość wyszukania dowolnej karty – wystarczy wpisać nazwę strony internetowej lub coś z nią związanego. Do tego dochodzi jeszcze funkcja wyciszenia konkretnej karty – można wyciszyć jedną kartę zamiast wyłączać dźwięk na całym urządzeniu.

Przeglądarkę internetową Opera w najnowszej wersji znajdziecie w Google Play. Wypada wspomnieć, że ostatnio Opera na desktopie otrzymała inteligentne zarządzanie kartami.