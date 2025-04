Revolut pozwoli Ci kupić bilet na autobus, a wkrótce opłacić też parking

Niektórzy użytkownicy Revoluta w Polsce mogą już korzystać z nowej bardzo praktycznej funkcji. Aplikacja zyskała integrację z systemem SkyCash, co oznacza, że kupno biletu komunikacji miejskiej można teraz załatwić bezpośrednio z poziomu jednej aplikacji. Niedługo dostęp do tej opcji mają zyskać wszyscy.

Revolut, czyli wygoda przede wszystkim

Revolut nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o rozwój funkcji dla użytkowników. Tym razem fintech wprowadził możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej, dzięki integracji z systemem SkyCash. Nowość dostępna jest już dla niektórych klientów w Polsce w ramach testów. Wszyscy mają uzyskać dostęp do nowości jeszcze przed wakacjami.

Wdrożenie odbyło się we współpracy ze SkyCash, który od lat oferuje rozwiązania mobilne do płatności w transporcie publicznym i nie tylko. Dzięki temu Revolut uzyskał dostęp do szerokiej sieci, która obecnie obejmuje ponad 40 miast w całej Polsce, a ich cały czas rośnie. W praktyce oznacza to, że użytkownik może kupić bilet np. na tramwaj w Krakowie czy autobus w Warszawie nie instalując dodatkowych aplikacji. Transakcje rozliczane są bezpośrednio z salda Revoluta.

Warto podkreślić, że użytkownik nie musi zakładać osobnego konta w SkyCash – całość integracji odbywa się wewnątrz Revoluta, co skraca cały proces do kilku kliknięć.

zrzut ekranu: Grzegorz Dąbek

Niedługo do Revoluta dołączą także parkingi

Jak wynika z informacji serwisu cashless, Revolut zapowiada też dalszy rozwój tej funkcji, co oznacza, że już niedługo doczekamy się jeszcze większej liczby miast oraz rozszerzenia możliwości zapłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania w miastach. Na razie jednak Revolut nie podaje szczegółów na temat tego wdrożenia, a tym bardziej jego przewidywanych terminów dostępności.

Wprowadzenie tej funkcji to kolejny dowód na to, jak ważnym rynkiem jest Polska dla brytyjskiego fintechu. Revolut już wcześniej oferował lokalne funkcje dopasowane do potrzeb polskich użytkowników (jak np. Blik).

Dla fintechu to także sposób na budowanie lojalności użytkowników. W końcu zamiast być tylko aplikacją do płatności i wymiany walut, Revolut staje się coraz bardziej kompleksowym narzędziem codziennego użytku.