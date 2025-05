Smartwatche Huawei w promocyjnych cenach. Do tego konkurs z nagrodami

Huawei wybrał naprawdę dobry moment na promocję na smartwatche i nie chodzi wyłącznie o trwający okres komunijny. Firma ogłosiła jeszcze konkurs z nagrodami.

Huawei Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro – elegancki wygląd i spore możliwości

Obecnie na zewnątrz pogoda (zazwyczaj) jest dobra i zachęca do ruchu. Sporo osób więc częściej chodzi na spacery, biega czy jeździ na rowerze. W zbieraniu danych z tych aktywności i pozostałych ćwiczeń pomagają smartwatche. Co więcej, zegarki mogą motywować do regularnych ćwiczeń czy nawet pokonywania własnych rekordów.

Oczywiście smartwatch, który jest towarzyszem ćwiczeń, powinien oferować co najmniej dobrą jakość i poprawność zbierania danych. W przypadku urządzeń Huawei o ten aspekt nie musimy się martwić. To naprawdę godny polecenia sprzęt dla osób aktywnych fizycznie. Do tego dochodzi szereg innych funkcji i – co warto podkreślić – jedne z najlepszych pomiarów snu na rynku.

Dobrym przykładem jest seria Huawei Watch GT 5, która jest atrakcyjną propozycją dla osób zamierzających wydać na smartwatch około 1000 złotych. Otrzymujemy wysoką jakość wykonania (m.in. stal szlachetna), świetne wyświetlacze AMOLED, a także możliwość dokonywania płatności NFC i wiele więcej.

Huawei Watch GT 5 Pro (fot. Huawei)

Teraz smartwatche z linii Watch GT 5 doczekały się obniżki rekomendowanej ceny i można je kupić o 200 złotych:

Elegant 41 mm w cenie 1099 złotych,

Classic i Brązowy 41 mm oraz Blue i Classic 46 mm w cenie 999 złotych,

Active 41 mm i 46 mm w cenie 899 złotych.

Dla tych, którzy poszukują jeszcze lepszych materiałów (m.in. tytan klasy lotniczej i ceramika), chcą pomiaru EKG czy czujnika głębokości, przygotowano linię Huawei Watch GT 5 Pro. W założeniach ma ona spełnić oczekiwania wymagających użytkowników.

W ramach promocji zegarki Watch GT 5 Pro są teraz tańsze o 200 złotych:

Elegant 42 mm w cenie 2199 złotych,

Active 42 mm w cenie 1599 złotych,

Elite 46 mm w cenie 1799 złotych,

Active 46 mm w cenie 1399 złotych.

Ponadto tylko w sklepie huawei.pl modele GT 5 Elegant 41 mm, GT 5 Classic 46 mm oraz GT 5 Pro Active 42 mm i GT 5 Pro Classic 46 mm dostępne są w specjalnej wersji Color Edition – z dodatkowym paskiem w prezencie.

Huawei Watch GT 4 – nieco starsze, ale wciąż godne uwagi

Owszem, seria Huawei Watch GT 4 jest z nami już od 2023 roku, ale nadal mamy do czynienia z nowoczesnymi i naprawdę dobrymi urządzeniami. Wypada wspomnieć, że modele Elite 41 mm i Green 46 mm w recenzji Kasi zgarnęły wysoką ocenę 8,5 na 10 możliwych punktów.

Kasia wśród zalet testowanych smartwatchy wymieniła chociażby eleganckie wzornictwo i świetne materiały, doskonałe ekrany AMOLED, funkcję AoD, długi czas pracy czy ogólną sprawność działania.

Huawei Watch GT 4 w wersji Green 46 mm i Elite 41 mm (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Brzmi ciekawie? Jeśli tak, to spieszę dodać, że teraz wiele modeli z serii Watch GT 4 można kupić w niższych cenach:

Classic i Active 46 mm w cenie 699 złotych,

Classic 41 mm w cenie 749 złotych,

Green i Elegant 41 mm oraz Green 46 mm w cenie 849 złotych,

Elite 46 mm w cenie 1149 złotych,

Elite 41 mm w cenie 1349 złotych.

Huawei Watch Fit 3 – po prostu bardzo dobry smartfon za kilkaset złotych

Niektórzy zarzucają mu zbytnie podobieństwo do Apple Watcha, a inni – całkiem słusznie – zachwyceni są tym, co potrafi zaoferować ten niedrogi zegarek. Mamy wiele funkcji, zarówno tych dotyczących współpracy ze smartfonem, jak i zdrowotnych. Do tego dochodzi lekka obudowa z aluminiową ramką, duży wyświetlacz AMOLED i precyzyjny GPS.

Huawei Watch Fit 3 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

W ramach promocji Huawei Watch Fit 3 dostępny jest za:

złoty ze stalową bransoletą w cenie 649 złotych,

biały ze skórzanym paskiem w cenie 599 złotych,

szary z nylonowym paskiem w cenie 499 złotych,

czarny, księżycowa biel, różowy w cenie 499 złotych.

Ponadto w oficjalnym sklepie huawei.pl przygotowano specjalne wersje: Zieloną oraz Sport Edition z dodatkowymi paskami w odcieniach księżycowej bieli i czerni, które dostępne są w obniżonej cenie 499 złotych.

Należy wiedzieć, że cała przedstawia oferta obowiązuje do 18 maja w przypadku Watch Fit 3 oraz do 25 maja 2025 roku dla pozostałych modeli lub do wyczerpania zapasów.

Warto dodać, że promocja Wymarzone prezenty komunijne z tabletami Huawei nadal obowiązuje.

Premiera nowych smartwatchy Huawei już za chwilę. Z tej okazji konkurs

Prawdopodobnie poznaliśmy wygląd Huawei Watch 5, a także wiemy, jak mogą prezentować się modele Huawei Watch Fit 4 i Watch Fit 4 Pro. Na potwierdzenie dotychczasowych przecieków trzeba jednak poczekać do 15 maja. Wówczas producent zaprezentuje nowe smartwatche.

W związku ze zbliżającą się premierą, Huawei postanowił ogłosić specjalny konkurs, który potrwa do 15 maja bieżącego roku (do 15:30 CET). Wyłonionych zostanie 3 zwycięzców, którzy w nagrodę otrzymają stylowe zegarki. Natomiast na wszystkich uczestników czeka kupon rabatowy -100 złotych do zrealizowania przy zakupie Huawei Watch GT 5.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy zapisać się na newsletter na stronie https://consumer.huawei.com/pl/offer/smartwatche/ oraz maksymalnie w 5 zdaniach odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Jakie przełomowe technologie lub funkcje chciał(a)byś zobaczyć w nowych smartwatchach?

Autorzy najbardziej kreatywnych odpowiedzi mają szansę wygrać kupony na zakup poniższych produktów za 1 złotych:

1 x Huawei Watch 5,

1 x Huawei Watch Fit nowej generacji z zielonym paskiem nylonowym,

1 x Huawei Watch Fit nowej generacji z białym paskiem z tworzywa.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w ciągu 10 dni od zakończenia konkursu. Kupony konkursowe będzie można wykorzystać wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl do 29 czerwca 2025 roku. Kupony nie łączą się ze sobą czy z kodem rabatowym za zapisanie się na newsletter. Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie.