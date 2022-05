Revolut da Ci większy kredyt i odsetki na koncie oszczędnościowym

Revolut nieustannie się zmienia. Brytyjski fintech regularnie dodaje nowe funkcje i usługi do swojej aplikacji oraz ulepsza swoją ofertę. Obecnie kolejni klienci informowani są o możliwości aktywowania polskiego numeru konta IBAN, a teraz powinni również wiedzieć, że będą mogli otrzymać większy kredyt online oraz dostaną wyższe odsetki na koncie oszczędnościowym.

Revolut Bank informuje, że jego zaktualizowana oferta jest odpowiedzią na najwyższą od 24 lat inflację w Polsce, która w kwietniu 2022 roku przekroczyła poziom 12%, a także kolejne podwyżki stóp procentowych, ograniczoną dostępność „taniego kredytu” i częściową utratę zdolności kredytowej przez niektórych konsumentów w Polsce.

Klienci brytyjskiego fintechu mogą otrzymać kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem – od teraz maksymalna kwota kredytu udzielanego w pełni online to aż 150 tysięcy złotych, podczas gdy do tej pory było to 100 tysięcy złotych. Jednocześnie wydłużono maksymalny okres spłaty z 8 do 10 lat. Koszt kredytu zależy od oceny ryzyka – najmniej to 7,99% w skali roku. Revolut Bank nie pobiera natomiast prowizji od udzielenia kredytu.

Revolut Bank nie wszedł jeszcze na rynek kredytów hipotecznych w Polsce . Nie mniej, kredyt do 150 tysięcy złotych na okres do 10 lat przy stałym oprocentowaniu na poziomie 7,99%, to konkretna propozycja dla klientów, którzy szukają finansowania udzielanego online, w krótkim procesie, bez prowizji i zbędnych formalności. Tomasz Jarczyk, Dyrektor ds. Produktów Kredytowych Revolut w Polsce

Równocześnie brytyjski fintech informuje, że oprocentowanie kont oszczędnościowych w polskich złotych wzrosło we wszystkich dostępnych planach:

Metal z 1,4% do 2%,

Premium z 1,2% do 1,8%,

Plus z 1% do 1,6%,

Standard z 0,95% do 1,55%.

Oprocentowanie kont oszczędnościowych w euro nie uległo natomiast zmianie – w planie Metal to wciąż 0,3%, Premium – 0,2%, Plus – 0,15%, a Standard – 0,1%. We wszystkich ww. przypadkach jest to oprocentowanie w skali roku. Niewątpliwą zaletą konta oszczędnościowego w Revolut Bank jest codzienna wypłata odsetek.

Przy okazji brytyjski fintech przypomina, że jego klienci mogą ubiegać się również o kartę kredytową z limitem do 50 tysięcy złotych i 62-dniowym okresem bezodsetkowym.