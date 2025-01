Zakup iPhone’a 15 Pro prosto od Apple w 2025 roku? Jest na to sposób

Strategia Apple jest na swój sposób bezlitosna – jeżeli ktoś chce kupić bezkompromisowy, flagowy smartfon, w oficjalnym sklepie można znaleźć wyłącznie najnowszą generację iPhone’ów Pro. Co zrobić, jeżeli zależy nam na zakupie flagowca z 2024 roku w stanie „prawie jak nowy”? Pojawił się pewien sposób.

Za co dopłacamy?

Między iPhonem 15 Pro, a iPhonem 16 Pro, liczbę dużych zmian można policzyć na palcach jednej ręki. Najbardziej widoczna z nich to większy ekran o przekątnej 6,3 zamiast 6,1 cala. Nowsza generacja smartfona to także obecność lepszego obiektywu ultraszerokokątnego – matrycę 12 Mpix zastąpiono modułem o rozdzielczości 48 Mpix. Pojawił się także chip z obsługą Wi-Fi 7 i większy akumulator, obsługujący szybsze ładowanie w standardzie MagSafe. No i nie zapominajmy o nowym układzie mobilnym Apple A18 Pro. Podobne różnice dotyczą także iPhone’a 16 Pro Max.

Czy zatem jest sens interesować się najnowszymi modelami iPhone’ów Pro? To już zależy od Waszych osobistych preferencji i wymogów. Niezaprzeczalną zaletą w przypadku najświeższej generacji jest możliwość zakupu nowego egzemplarza prosto od Apple. Gigant z Cupertino chce mieć jednak jakąś alternatywę dla chętnych na zeszłoroczny model.

iPhone 15 Pro (źródło: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Odnowiony iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max – ile kosztują i gdzie są dostępne?

Firma Apple rozpoczęła dystrybucję odnowionych egzemplarzy iPhone’ów 15 Pro. Każdy z nich jest testowany pod kątem pełnej funkcjonalności, wymiana zużytych elementów odbywa się na oryginalnych częściach, a całość jest dokładnie czyszczona i przepakowywana z pełnym zestawem akcesoriów.

Niestety, jeżeli chcielibyście zakupić odnowionego iPhone’a 16 Pro, musielibyście wyjechać na kilka dni do Francji, Niemiec, Włoch lub Hiszpanii – Apple oferuje odnowione flagowce póki co tylko w tych krajach. Dochodzi do tego jeszcze kwestia cen, które prezentują się następująco (ceny z Niemiec i proste przeliczenie na złotówki):

iPhone 15 Pro 128 GB: od 929 euro (~3960 złotych),

iPhone 15 Pro 256 GB: od 1039 euro (~4430 złotych),

iPhone 15 Pro 512 GB: od 1259 euro (~5365 złotych),

iPhone 15 Pro Max 256 GB: 1129 euro (~4810 złotych),

iPhone 15 Pro Max 512 GB: 1339 euro (~5705 złotych),

Patrząc na koszt iPhone’ów 16 Pro w polskich sklepach wygląda na to, że można w ten sposób zaoszczędzić więcej niż kilkaset złotych – pod warunkiem, że znaleźlibyście niedrogie bilety do Berlina czy Paryża.

Oczywiście żartuję. Może być to jednak zapowiedź, że niebawem Apple zacznie oferować odnowione iPhone’y na szeroką skalę – również w Polsce. A – gdy tak się stanie – na pewno Was o tym poinformujemy.