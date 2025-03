Pierwszy smartwatch Redmi dla dzieci. Oferuje sporo w niskiej cenie

Smartwatch dla dziecka wydaje się być coraz ciekawszym rozwiązaniem. W związku z tym, przyjrzyjmy się nowemu urządzeniu marki Redmi, które zapowiada się obiecująco.

Pierwszy smartwatch Redmi dla dzieci

Podejrzewam, że wielu z Was markę Redmi kojarzy ze sprzętem, który oferuje sporo w przystępnej cenie. Nie inaczej jest w przypadku nowego urządzenia, czyli pierwszego smartwatcha marki skierowanego dla dzieci. Zanim przejdziemy dalej, warto wspomnieć, że firma-matka może już pochwalić się doświadczeniem w tego typu sprzętach. Wcześniej bowiem Xiaomi pokazało naprawdę dobry smartwatch dla dzieci.

Jeśli chodzi o produkt Redmi, otrzymujemy kolorową obudowę, która powinna spodobać się dziecku. Charakteryzuje się wodoodpornością mającą zapewnić ochronę przed deszczem czy podczas mycia rąk, aczkolwiek niekoniecznie zalecane jest noszenie urządzenia pod prysznicem czy podczas pływania.

Na pokładzie znalazł się 1,68-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 360 x 390 pikseli. Podobno oferowana przez niego maksymalna jasność powinna okazać się w zupełności wystarczająca w wielu scenariuszach. Tuż nad ekranem znajduje się kamera 5 Mpix, która pozwala na wykonywanie zdjęć i prowadzenie wideorozmów. Oczywiście głównym celem jej obecności jest zapewnienie rodzicom możliwości kontaktu z dzieckiem i funkcji podglądu otoczenia w czasie rzeczywistym.

W związku z tym, że ten smartwatch dla dzieci ma możliwość prowadzenia rozmów w terenie, we wnętrzu obudowy musiał znaleźć się modem odpowiadający za dostęp do sieci komórkowej. Redmi sięgnęło po technologię 4G. Do tego dochodzi Wi-Fi, GPS i A-GPS, aby rodzic mógł śledzić lokalizację dziecka. Co więcej, urządzenie może przechowywać historię lokalizacji do 90 dni, a także zapewnia możliwość ustawienia tzw. stref bezpieczeństwa. W razie przekroczenia strefy wysyłane jest stosowane powiadomienie wraz z aktualną pozycją na mapie.

Akumulator o pojemności 950 mAh ma zapewnić czas pracy wynoszący do 3 dni. To przyzwoity wynik, aczkolwiek niekoniecznie rewelacyjny. W przypadku dłuższych wyjazdów należy pamiętać o zabraniu ładowarki. Z kolei podczas zajęć w szkole przydatne powinny okazać się tryby umożliwiające wyciszenie powiadomień. Nie zabrakło funkcji sportowych, mających zachęcić dziecko do większej aktywności fizycznej.

Cena i dostępność

Smartwatch w Chinach został wyceniony na 499 juanów, czyli około 264 złotych. Jego sprzedaż rozpocznie się 24 marca. Byłoby naprawdę miło, gdybym pojawił się w Polsce. Obecnie jakiekolwiek informacje potwierdzające premierę na naszym rynku nie są znane.