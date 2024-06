Xiaomi ma nowy smartwatch dla dzieci. Mam nadzieję, że trafi do Europy

Chińska marka wprowadziła na chiński rynek smartwatch dedykowany dzieciom. Urządzenie zostało uzbrojone w dwa aparaty, łączy się z aplikacją, monitoruje aktywność i tętno oraz obsługuje 4G i GPS. Co jeszcze oferuje?

Monitor zdrowia na nadgarstek w dziecięcym wydaniu

Xiaomi to jeden z tych chińskich producentów, który zaskakuje wszechstronnością i wydajnością kolejnych urządzeń. Przedsiębiorstwo znane jest przede wszystkim ze smartfonów i tabletów, ale wielu z nas decyduje się też na jego sprzęty z dziedziny inteligentnego domu. Firma dość mocno zaangażowała się również w rozpowszechnienie smart zegarków i opasek monitorujących zdrowie oraz codzienne aktywności.

Xiaomi wprowadziło właśnie na chiński rynek kolejną propozycję ubieralnego na nadgarstek urządzenia. Jednak tym razem smart zegarek dedykowany jest dzieciom i – jakby nie było – opiekunom młodych ludzi.

źródło: producent

Najnowszy smartwatch to model MiTu S1, który ma nie tylko stać się ciekawym gadżetem, ale przede wszystkim sposobem na zapewnienie dzieciakom bezpieczeństwa oraz monitorowania ich życiowych parametrów. Podstawą urządzenia jest oczywiście ekran, którego przekątna to 1,78 cala, natomiast rozdzielczość wynosi 448 na 368 pikseli.

źródło: producent

Ważną cechą zegarka (znaną już np. z opaski Mi Band 8) jest to, że można go łatwo wyjąć z paska i zawiesić niczym wisiorek. To bardzo istotna opcja w przypadku dzieci, którym taki sprzęt często przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu, zabawie i aktywności.

Łączność i funkcjonalność smartwatcha Xiaomi

Xiaomi MiTu S1 to urządzenie obsługujące 4G, a także GPS w dwóch częstotliwościach, dzięki któremu można łatwo sprawdzić, gdzie znajduje się pociecha. Smartwatch jest w stanie przez 90 dni gromadzić historię lokalizacji czy korzystać z funkcji śledzenia w trybie offline.

8 Ocena

Inteligentny zegarek został też wyposażony w dwie kamery – jedna z nich została ulokowana z tyłu (8 Mpix), natomiast drugą (5 Mpix) zamontowano z przodu. Dzięki nim dziecko może komunikować się z opiekunem czy robić zdjęcia. Z punktu widzenia monitorowania zdrowia – zegarek może kontrolować tętno, a także poziom wysycenia krwi tlenem.

Chińska propozycja łączy się z aplikacją, która nieco poszerza możliwości kontrolowania stanu fizycznego, pozwala rozpoznawać oznaki stresu czy zmęczenia, a nawet powiadamiać o rodzica o wykrytej sytuacji.

źródło: producent

Smartwatch Xiaomi MiTU S1 został również wyposażony w akumulator o pojemności 702 mAh. Według producenta ładowanie trwające 6 minut ma wystarczyć na cały dzień korzystania z szerokich funkcji urządzenia. Tak jak wspomniano na początku – póki co trafiło ono na rynek chiński i nie wiadomo, czy kiedykolwiek pojawi się w innych lokalizacjach. Sugerowana cena sprzętu wynosi 1299 juanów, czyli równowartość około 710 złotych.

Miejmy nadzieję, że zegarek zostanie rozpowszechniony też na rynku europejskim, gdzie mógłby stać się wygodną i funkcjonalną alternatywą dla smartfonów, szczególnie dla młodszych dzieci oraz ich rodziców.