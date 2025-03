Nowy smartfon Oppo ma ogromny akumulator i wodoszczelną obudowę

Chiński producent wprowadza na rynek nowy smartfon Oppo A5, który ma akumulator o ogromnej pojemności w smukłej obudowie, spełniającej kryteria klasy IP69. Wraz z nim do oferty marki dołączył model Oppo A5 Vitality Edition.

Smartfon Oppo A5 oferuje przede wszystkim akumulator o bardzo dużej pojemności

Klienci w końcu doczekali czasów, w których telefon może oferować akumulator o dużej pojemności w smukłej obudowie. Smartfon Oppo A5 ma tylko 7,65 mm grubości, a mimo to producentowi udało się zmieścić w nim baterię 6500 mAh. Do tego można ją ładować z mocą 45 W, a 10-minutowe ładowanie wystarczy na 6 godzin oglądania wideo.

Obudowa jest nie tylko smukła, ale też pyło- i wodoszczelna, zgodnie z kryteriami klas IP66, IP68 i IP69. Ponadto producent deklaruje, że jest ona także odporna na upadki, dzięki czemu użytkownik nie musi się martwić o uszkodzenie urządzenia i wyświetlacza (choć oczywiście zawsze trzeba unikać takich sytuacji i brać poprawkę na zapewnienia).

Oppo A5 (źródło: Oppo)

Smartfon Oppo A5 został również wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz i obsługuje 1,07 mld kolorów oraz osiąga jasność do 1200 nitów. Na jego przodzie znajduje się też 8 Mpix aparat z przysłoną f/2.0 i czterema soczewkami.

Z tyłu producent umieścił z kolei dwa aparaty: główny z matrycą 50 Mpix i f/1.8 oraz pomocniczy z sensorem 2 Mpix i f/2.4 do pomiaru głębi. W środku znalazło się też miejsce dla procesora Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 2,2 GHz z modemem 5G, pamięci LPDDR4X (do 12 GB) i UFS 3.1 (do 512 GB). Tutaj od razu warto odnotować, że smartfon Oppo A5 nie obsługuje kart pamięci (zapewnia natomiast wsparcie dla USB OTG).

Oppo A5 (źródło: Oppo)

Urządzenie ma również ekranowy czytnik linii papilarnych, dual SIM (2x nano SIM), Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, NFC, głośniki stereo i system operacyjny Android 15 z nakładką ColorOS 15.0 z funkcjami AI. W Chinach będzie dostępne w 4 konfiguracjach:

8/128 GB za 1299 juanów (równowartość około 690 złotych),

8/256 GB za 1499 juanów (~795 złotych),

12/256 GB za 1799 juanów (~950 złotych),

12/512 GB za 1999 juanów (~1060 złotych).

Smartfon Oppo A5 Vitality Edition zawodzi pojemnością akumulatora

Oppo A5 Vitality Edition określany jest też mianem Oppo A5 Energy Edition, co wskazywałoby, że powinien mieć akumulator o jeszcze większej pojemności. Tymczasem wyposażono go w baterię… 5800 mAh. To nie koniec różnic względem „standardowego” Oppo A5 – najlepiej przedstawi je tabela porównawcza parametrów obu modeli

Oppo A5 Oppo A5 Vitality Edition Wyświetlacz 6,7 cala, AMOLED, Full HD+ 2412×1080 pikseli, 120 Hz, jasność do 1200 nitów 6,67 cala, LCD, HD+ 1604×720 pikseli, 120 Hz, jasność do 1000 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 2,2 GHz MediaTek Dimensity 6300 2,4 GHz RAM 8/12 GB LPDDR4X 8/12 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 128/256/512 GB UFS 3.1 256/512 GB UFS 2.2 Obsługa kart microSD NIE TAK Aparat na przodzie 8 Mpix (f/2.0) 8 Mpix (f/2.0) Aparat na tyle – 50 Mpix (f/1.8)

– 2 Mpix (f/2.4) – 50 Mpix (f/1.8)

– 2 Mpix (f/2.4) Głośniki stereo TAK TAK Łączność Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, NFC, USB-C, USB-OTG, dual SIM Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, USB-C, USB-OTG, dual SIM Czytnik linii papilarnych TAK, ekranowy TAK, na bocznej krawędzi Akumulator 6500 mAh, ładowanie 45 W 5800 mAh, ładowanie 45 W System operacyjny Android 15 z ColorOS 15.0 Android 15 z ColorOS 15.0 Wymiary 161,57×74,47×7,65 mm 164,85×75,53×7,76-7,86 mm Waga 185/189 gramów 194/196 gramów Odporność IP66, IP68, IP69 IP66, IP68, IP69

Oppo A5 Vitality Edition będzie sprzedawany w Chinach w 3 konfiguracjach: