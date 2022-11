Rusza sprzedaż Redmi Pad w Polsce. Znamy cenę

Chociaż najnowszy tablet chińskiego producenta, czyli Redmi Pad został oficjalnie zaprezentowany ponad miesiąc temu, to dopiero dzisiaj rozpoczyna się jego sprzedaż w naszym kraju. Co zaoferuje urządzenie i ile muszą za niego zapłacić klienci?

Reklama

Redmi Pad – specyfikacja

Producent wyposażył tablet Redmi Pad w 10,61-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2K (1200 x 2000 pikseli), maksymalnej jasności 400 nitów oraz częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. Ekran oferuje wbudowaną redukcje emisji niebieskiego światła (certyfikaty SGS oraz TÜV Rheinland). To w połączeniu z czterema głośnikami stereo, wspierającymi technologię Dolby Atmos sprawia, że Redmi Pad wydaje się być bardzo przyjemnym urządzeniem, na przykład do oglądania filmów.

Z pewnością nie jest to demon wydajności, ponieważ motorem napędowym urządzenia jest MediaTek Helio G99 – układ wykonany w 6 nm technologii, który rozpędzi się maksymalnie do 2,2 GHz. Za grafikę odpowiada zintegrowany układ Mali-G57 MC2. W wersji urządzenia, które trafiło do sprzedaży w Polsce procesor jest wspierany przez 4 GB RAM. Tablet oferuje również 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 2.2.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo

Redmi Pad został wyposażony w 8 Mpix aparat główny z ultraszerokokątnym obiektywem o polu widzenia 105 stopni. Kamerka do selfie również oferuje 8 Mpix matrycę oraz funkcję FocusFrame, dzięki której urządzenie podczas rozmowy wideo będzie automatycznie śledzić obiekty i utrzymywać je w centrum kadru.

Mocnym punktem specyfikacji tego tabletu jest akumulator, którego pojemność wynosi 8000 mAh oraz obsługuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 22,5 W. Producent zapewnia, że powinna ona wystarczyć na przykład na 21 godzin ciągłego oglądania wideo lub 12 godzin ciągłego grania w gry.

Dodatkowo warto wspomnieć, ze według specyfikacji dostępnej na stronie producenta, wersja Redmi Pad, która jest dostępna w naszym kraju oferuje również obsługę sieci 4G. Poza tym w urządzeniu użytkownicy znajdą również czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk odblokowania ekranu oraz inteligentne odblokowanie za pomocą twarzy.

Cena i dostępność

Redmi Pad ma wymiary 250,38 x 157,98 x 7,05 mm i waży 445 gramów. Od dzisiaj dostępny w sprzedaży w Polsce. Chociaż urządzenie oferuje 3 wersje kolorystyczne: Graphite Gray, Moonlight Silver oraz Mint Green to w naszym kraju można kupić tablet jedynie w szarym kolorze. Za wersję z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej trzeba zapłacić 1399 złotych.

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem Redmi Pad to śledźcie uważnie Tabletowo, bo już dzisiaj pojawi się na niej recenzja tego urządzenia przygotowana przez Bartka, która z pewnością odpowie na wiele pytań dotyczących tego sprzętu.