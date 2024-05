Nowa inteligentna waga Xiaomi przeanalizuje skład ciała i zważy nawet 100-gramowe przedmioty

Marka Xiaomi wprowadziła do sprzedaży nowy model swojej inteligentnej wagi. Mijia Body Composition Scale S200 oferuje analizę składu ciała, rozpoznaje i dostosowuje się do ważonej osoby, a także obsługuje Hyper OS Connect.

Waga o wysokiej precyzji

Mijia Body Composition Scale S200 to kolejna odsłona inteligentnej wagi. Urządzenie wykorzystuje czujniki wykonane ze stali manganowej, które wykazują się dokładnością na poziomie 0,05 kilograma. Oznacza to, że każde, nawet niewielkie wahanie masy ciała będzie mogło zostać odnotowane. Sprzęt ma pracować w zakresie od 0,1 do 150 kilogramów. Propozycja ta sprawdzi się więc również w przypadku ważenia małych dzieci czy przedmiotów.

Nowa inteligentna waga, poza pomiarem masy ciała oraz obliczaniem wskaźnika BMI, oszacuje także dodatkowe parametry zdrowotne. Za pomocą tzw. testu równowagi urządzenie zweryfikuje stabilność, koordynację czy zdolność reakcji. Dodatkowo Mijia Body Composition Scale S200 pozwoli na wyznaczenie pomiaru masy kostnej.

Monitorowanie zdrowia oczami Xiaomi

Nowa waga Xiaomi łączy się z aplikacją mobilną Mi Home za pomocą Bluetooth 5.4 i jest kompatybilna z Androidem 8.0 i systemem iOS 12.0 oraz ich nowszymi wersjami. Urządzenie to może stać się podstawą do monitorowania masy domowników, a także pozwolić na kontrolowanie ogólnego stanu zdrowia, również na przestrzeni tygodni, miesięcy czy lat. Zmienność masy i wskaźnika BMI można będzie łatwo sprawdzić na wykresie.

8.8 Ocena

Waga może obsłużyć nawet 36 użytkowników i dla każdego z osobna wygenerować spersonalizowane sugestie w oparciu o zmierzone parametry. Mijia Body Composition Scale S200 zyskała dostęp do systemu HyperOS Connect, który pozwoli na łatwe połączenie urządzenia ze smartfonem czy innym akcesorium mobilnym.

Jak to większość inteligentnych wag Xiaomi, również ten najnowszy model został wykonany w eleganckiej bieli, a jego forma ponownie przybrała kształt kwadratu z zaokrąglonymi narożnikami. Sprzęt pracuje na trzech bateriach typu AAA, które mają wystarczyć na około 180 dni i został wyceniony na zaledwie 69 juanów, czyli około 40 złotych. Nie wiadomo jeszcze, czy produkt ten trafi na rynek europejski.

