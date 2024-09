Nowy powerbank Xiaomi ma 10000 mAh i aż 165 W mocy

Chiński producent zdecydował się na dość nietypowe połączenie, ponieważ najnowszy powerbank Xiaomi ma pojemność zaledwie 10000 mAh i jednocześnie oferuje możliwość ładowania dwóch urządzeń jednocześnie łącznie z mocą aż 165 W.

Powerbank Xiaomi o pojemności 10000 mAh z obsługą ładowania o mocy aż 165 W

10000 mAh można uznać za absolutnie podstawową pojemność w przypadku banku energii. Pozwoli ona naładować przeciętny smartfon około 1,5 razy. Wielu osobom to wystarczy, ale na rynku można znaleźć urządzenia o znacznie większej pojemności – 20000 mAh, a nawet 25000 mAh.

Powerbanki o pojemności 10000 mAh zwykle nie oferują superszybkiego ładowania. Najnowsza propozycja chińskiego producenta zdecydowanie się wyróżnia pod tym względem, ponieważ może równocześnie ładować dwa urządzenia z mocą aż 165 W.

Za pomocą wbudowanego na stałe przewodu z końcówką USB-C można ładować urządzenie z mocą 120 W (złącze C1). Do tego do dyspozycji jest jeszcze złącze (również typu USB-C; złącze C2), za pośrednictwem którego da się osiągnąć ładowanie z mocą 45 W. Łącznie to daje zatem 165 W.

Xiaomi Power Bank 10000 165W (źródło: Xiaomi)

Dzięki temu właściciele tego banku energii mogą ładować z maksymalną mocą smartfony Xiaomi, które obsługują 120 W ładowanie przewodowe, ale nie tylko. Producent podaje bowiem, że ten model z powodzeniem naładuje również tablety i laptopy, także te innych producentów.

Chińczycy nie zadbali jednak tylko o szybkie ładowanie innych sprzętów, ale też samego powerbanku, ponieważ można go ładować z (równie niespotykaną) mocą aż 90 W. Dzięki temu po 15 minutach wskaźnik naładowania banku energii wskaże 55%, a 100% po 40 minutach.

Dużym udogodnieniem jest też kolorowy wyświetlacz, który może pokazywać informacje o stanie naładowania powerbanku, czasie ładowania banku energii (wraz z procentem aktualnego naładowania) oraz prędkości ładowania podłączonego urządzenia.

Xiaomi Power Bank 10000 165W (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Power Bank 10000 165W jest zaskakująco niedrogi

W przedsprzedaży w Chinach model ten będzie dostępny za 199 juanów, co jest równowartością zaledwie ~110 złotych. To zaskakująco niska cena za taki bank energii. Na tę chwilę nie mamy jednak informacji na temat jego dostępności poza Chinami.