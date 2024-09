PlayStation 5 Pro możesz dostać na Gwiazdkę. O ile te informacje się potwierdzą

Nareszcie, blisko 4 lata po rynkowym debiucie konsoli PlayStation 5 na rynku może pojawić się jej udoskonalona, a przede wszystkim potężniejsza wersja: PS5 Pro. Wprawdzie mówi się o niej nie od wczoraj, ale teraz pojawiły się pogłoski sugerujące jej rychłą premierę. Możliwe, że poznaliśmy już nawet jej cenę oraz najważniejsze punkty specyfikacji.

Specyfikacja PlayStation 5 Pro wyciekła do sieci

Już na wstępie powiedzmy to sobie wprost: wszystko to może okazać się jedynie nieprawdziwą plotką. Równocześnie jednak pojawiające się tu i tam pogłoski zdają się pasować do siebie jak puzzle, więc coś rzeczywiście może być na rzeczy. Ostatnie doniesienia opublikowane w serwisach IGN, TechRadar, Ebitsu, Eurogamer czy Softonic sugerują, że premiera PlayStation 5 Pro jest już za rogiem. I że warto jej wypatrywać.

Opublikowana w sieci specyfikacja wskazuje na to, że nowa konsola – tak jak wariant bez „Pro” w nazwie – zostanie wyposażona w procesor bazujący na architekturze AMD Zen 2, ale maksymalna częstotliwość taktowania wzrośnie z 3,5 do 3,9 GHz. Równocześnie moc obliczeniowa układu graficznego sięgnąć ma aż 33,5 TFLOPS, podczas gdy obecny model może pochwalić się niewiele ponad 10 TFLOPS. W tym kontekście mówimy też o przejściu z RDNA2 na RDNA3.

Do tego dojdzie 16 GB pamięci typu GDDR6, oferującej transfery dochodzące do 576 GB/s (wzrost z 448 GB/s). Wszystko to razem umożliwić ma osiąganie rozdzielczości 4K w 120 klatkach na sekundę – za sprawą funkcji PSSR (PlayStation Spectral Super Resoltuion) i zaawansowany ray tracing (na poziomie wyższym niż ten, jaki oferuje Radeon 7700 XT).

PS5 Pro – cena na pewno nie będzie niska

Ile będzie trzeba za to zapłacić? Według nieoficjalnych informacji podstawowa wersja konsoli PlayStation 5 Pro zostanie wyceniona na ~700 dolarów (równowartość ~2700 złotych). Z kolei wariant pozbawiony napędu Blu-ray ma być o 100 dolarów tańszy, co oznacza, że mówimy o okolicach 2300 złotych.

Takie przeliczniki jednak nie do końca są miarodajne, bo rzeczywiste ceny PS5 w Polsce są o kilkaset złotych wyższe niż wskazywałaby na to prosta konwersja walut. W przypadku PS5 Pro należałoby się więc raczej nastawić na wartości pokroju 3000-3500 złotych.

Konsola Sony PlayStation 5 Pro (źródło: Ebitsu)

Sony zdąży przed Gwiazdką?

To wszystko i tak oczywiście przy założeniu, że za kilka dni poznamy amerykańskie ceny ustalone właśnie na tym poziomie. „Za kilka dni”, ponieważ – według źródła tych informacji – prezentacja nowego urządzenia odbędzie się już 9 września. Do sklepów PS5 Pro trafić ma zaś w Mikołajki – 6 grudnia. Drogi Święty Mikołaju… A, nie, to nie tutaj.