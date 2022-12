Ten smartfon Nubii to stężenie krytyczne gamingowego stylu

Nowa Nubia RedMagic 8 Pro ma wszystko czego potrzeba bezkompromisowym graczom – wyróżniającą się stylistykę, potężne podzespoły i… kolorowy wentylator w obudowie.

Bardzo gamingowy smartfon

Oczywiście do otrzymania odznaki „prawdziwego gracza” nie potrzeba wypasionej obudowy ani specjalnych naklejek na kubku czy tablecie – po prostu dzięki takim detalom łatwo wśród innych osób rozpoznać „swojego”. Ci, którzy zdecydują się jednak na zakup Nubii Red Magic 8 Pro lub wariantu „z plusem” będą z daleka rozpoznawani jako „gamerzy”.

Źródło: Nubia

Na udowodnienie mojej tezy wystarczy rzucić okiem na grafiki prezentujące urządzenie z każdej strony. Wszystkie te znaczki, detale w złotym kolorze i dodatkowe guziki na boku obudowy udowadniają, że z RedMagic 8 Pro nie ma żartów. Dodatkowo oba warianty dostępne są z „przezroczystym” fragmentem obudowy, co jeszcze bardziej podkreśla ich charakter. W końcu dzięki jednemu z okienek możemy zobaczyć wbudowany w smartfony kolorowy wentylator.

Oba warianty RedMagic 8 Pro wyposażono w system chłodzenia ICE 11.0. Składa się na niego wbudowany wentylator z kanałem powietrznym, podwójną pompą o powierzchni 2068 mm3, chłodzenie komorą parową, grafen pod ekranem oraz dziesięć warstw materiałów chłodzących. Dzięki tym rozwiązaniom powierzchnia smartfona może być chłodniejsza o 16 stopni Celsjusza. Zapewne chodzi o temperatury podczas największego obciążenia maszyny, ale konkretnych informacji czy pomiarów na ten moment brak.

Czy tak zaawansowana konstrukcja chłodzenia zapowiada potężne podzespoły? Jak najbardziej. RedMagic Pro 8 wyposażono w układ mobilny Snapdragon 8 Gen 2, RAM w technologii LPDDR5X oraz dostęp do przestrzeni dyskowej w standardzie UFS 4.0. Liczba konfiguracji smartfonów wymaga chwili analizy. RedMagic 8 Pro występować będzie bowiem w opcjach:

8 GB RAM + 128 GB,

8 GB RAM + 256 GB,

12 GB RAM + 256 GB.

Natomiast RedMagic 8 Pro+ zaczyna tam, gdzie skończył „podstawowy” wariant:

12 GB RAM + 256 GB,

16 GB RAM + 512 GB,

16 GB RAM + 1 TB.

Źródło: Nubia

Mobilne granie bez kompromisów

Ponadto Nubia RedMagic 8 Pro otrzymała ekran OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, próbkowanie dotyku o częstotliwości 960 Hz, regulowanie jasności ekranu techniką PWM (Pulse-Width Modulation) o wartości 1440 Hz lub prądem stałym, jasność 1300 nitów oraz stosunek ekranu do wyświetlacza wynoszący 93,7%.

Wisienką na torcie jest wbudowany niezależny chipset Red Core 2, odpowiadający za wzmocnienie wibracji oraz usprawnienie efektów dźwiękowych lub wizualnych podczas grania. Dodatkowo współpracuje on z dwoma panelami dotykowymi znajdującymi się na jednym z dłuższych boków obudowy, próbkowanymi z częstotliwością 520 Hz.

Źródło: FoneArena

Graczom też zdarza się robić zdjęcia, dlatego Nubia postawiła na 3 aparaty z tyłu oraz jeden z przodu. Główna matryca to Samsung GN5 o rozdzielczości 50 Mpix. Dodatkowo można liczyć na 8 megapikseli w aparacie ultraszerokokątnym oraz 2-megapikselową kamerę makro. Z przodu natomiast zastosowano aparat o rozdzielczości 16 Mpix schowany pod taflą wyświetlacza.

RedMagic 8 Pro+ wyróżnia również bateria – jest ona… mniejsza od wariantu podstawowego, ale cechuje się wyższą mocą szybkiego ładowania. Wersja „bez plusa” oferuje akumulator o pojemności 6000 mAh oraz ładowanie o mocy 80 W. 8 Pro+ obniża pojemność baterii do 5000 mAh, podbijając za to moc ładowania do 165 W.

W RedMagic 8 Pro oraz RedMagic 8 Pro+ możemy liczyć na dostęp do dwóch kart SIM, Bluetooth 5.3, gniazda audio jack 3,5 mm, NFC oraz Androida 13 z nakładką Redmagic OS 6.0.

Ceny za smartfona zaczynają się od 3999 juanów (~2500 złotych) za najbardziej podstawowy wariant „bez plusa” (8 GB RAM + 128 GB miejsca na dane), a kończą na 6999 juanach za najmocniejszego RedMagic 8 Pro+ w wersji 16 GB + 1 TB (~4390 zł).

Premierę urządzenia wyznaczono na 16 stycznia 2023 roku o godz. 14:00 czasu polskiego. Miejmy nadzieję, że smartfon pojawi się na polskim rynku. Wtedy z pewnością powalczyłby w 2023 roku o tytuł „najlepszego smartfonu dla graczy” z następcą ASUS-a ROG Phone 6 Pro.