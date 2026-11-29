Nikt z nas nie lubi, kiedy coś nie udaje się nie dlatego, że się nie postaraliśmy, tylko z powodu czynników niekoniecznie od nas zależnych. Vivo X500 Pro Max wie o tym aż za dobrze.

Wszechstronny czy fotograficzny?

Smartfony w ciągu kilkunastu lat na rynku wygoniły z naszych kieszeni i plecaków masę sprzętów. Dziś mało kto nosi ze sobą jednocześnie konsolę do gier, odtwarzacz mp3 i aparat fotograficzny – w końcu wszystko to można zmieścić w jednym, kompaktowym urządzeniu.

O ile ograniczenia w kwestii audio czy gier mobilnych jako tako zaakceptowaliśmy i mało słyszy się o kolejnych kamieniach milowych w smartfonach w tej materii, o tyle mobilna fotografia zmienia się bardzo dynamicznie, a flagowiec sprzed 3-4 latach może ustępować współczesnym konstrukcjom na każdym polu.

Jaki jest zatem najlepszy smartfon fotograficzny w danym momencie? Czy może to być właśnie ten sprzęt, który leży obok mnie, czyli Vivo X500 Pro Max? Jak radzi sobie w scenariuszach innych niż zdjęcia? Tyle pytań – na szczęście recenzja może znaleźć odpowiedź na każde z nich.

Specyfikacja Vivo X500 Pro Max

Ekran AMOLED, przekątna 6,85″, rozdzielczość 3168 × 1440, częstotliwość odświeżania

1–144 Hz, jasność szczytowa 4400 nitów (lokalnie) CPU MediaTek Dimensity 9600 Pro GPU Arm Mali G2-Ultra NX RAM 12 GB, LPDDR5X Ultra Pamięć wewnętrzna 256 GB / 512 GB, UFS 4.1 System operacyjny Android 17, nakładka Origin OS 7, 5 lat wsparcia dużymi aktualizacjami Aparat z tyłu #1 główny, 50 Mpix, przysłona f/1.6, rozmiar matrycy 1/1,28″, długość ogniskowej 24 mm, PDAF, OIS Aparat z tyłu #2 ultraszerokokątny, 50 Mpix, f/2.0, matryca 1/2,75″, długość ogniskowej 15 mm, kąt widzenia 119∘, AF Aparat z tyłu #3 teleobiektyw, 200 Mpix, f/2.7, matryca 1/1,4″, długość ogniskowej 85 mm, PDAF, OIS, 3,5-krotny zoom Aparat z przodu 50 Mpix, f/2.0, matryca 1/2,76″, długość ogniskowej 20 mm Akumulator 6750 mAh, ładowanie przewodowe do 90 W, ładowanie bezprzewodowe 40 W Łączność i komunikacja Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4/6.0, GPS, Galileo, NFC, port podczerwieni Audio głośniki stereo, wsparcie kodeków A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 Wymiary 163,32 × 76,82 × 7,95/8,12 mm Waga 224/228 g Odporność IP68, IP69 Opracowano na podstawie: vivo.pl

Gdzie kupić? Vivo X500 Pro Max ok. 6699 zł Media Expert RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Pierwsze wrażenia

Przy pewnym pułapie cenowym nie ma taryfy ulgowej – producenci aspirujący do pierwszej ligii w kwestii popularności nie powinni iść na skróty w kwestii zastosowanych materiałów czy stylistyki, więc ich smartfony muszą być zarówno wytrzymałe, jak i cieszyć oko.

Wieczorem otwieram więc pudełko z Vivo X500 Pro Max i odczuwam rozczarowanie w skali mikro. Zdaję sobie sprawę, że czerń i szarości to branżowy standard i nie każdy ma tyle odwagi, aby pójść w bardziej kolorowe plecki czy wyjątkowe faktury – okazuje się jednak, że przy sztucznym oświetleniu telefon prezentuje się jak sprzęt niespecjalnie chętny do wychylania się w kwestii urody. Jest szary jak bloki w Bytomiu, z aluminiową ramką i mocno wyeksponowaną wyspą na aparaty, czyli bez szału.

Na szczęście przyszedł następny, słoneczny dzień, i mikrorozczarowanie przerodziło się w mały zachwyt. Okazało się bowiem, że tył urządzenia wypełniony jest błyszczącymi w promieniach słońca drobinkami. Na tym jednak oględziny smartfona z bliska się nie skończyły.

Choć X500 Pro Max nie należy do lekkich urządzeń – w końcu waży aż 225-229 g – to w połączeniu z dużym ekranem nie sprawia wrażenia, jakbyśmy nosili ze sobą kloca. Wynika to z kilku zabiegów, takich jak bardzo wysokie proporcje ekranu do reszty frontu połączone z płaską tafla szkła czy miękkie zaoblenia na ramce. Dodajmy do tego matową strukturę tyłu poprawiającą chwyt i otrzymujemy urządzenie, które nawet bez fabrycznego etui pewnie leży w dłoni i nie ciąży aż tak bardzo na nadgarstku.

Zanim przejdę dalej przyglądam się jeszcze kilku detalom, takim jak żebrowania imitujące te wokół profesjonalnych obiektywów czy innej teksturze na pleckach wokół wyspy aparatów która łączy się również bardzo lekkim wybrzuszeniem w pełni niwelowanym przez oryginalne etui.

Wychodzi na to, że Vivo V70 nie było przypadkiem i smartfony firmy zarówno na środkowej, jak i wyższej półce cenowej, potrafią cieszyć oko – nawet jeżeli w przypadku serii X500 nasz kraj ominął pomarańczowy wariant kolorystyczny (a szkoda).

Wyświetlacz

Zanim zdążę odmienić ekran przez wszystkie przypadki, po prostu przejdźmy do niego. Póki na rynku nie pojawi się Vivo X500 Ultra, to X500 Pro Max będzie dzierżyć miano największego flagowca firmy od lat. Nie mogło być jednak inaczej – panel AMOLED LTPO o przekątnej 6,85 cala zbliża urządzenie do tego, co oferuje już Apple czy Samsung, a rozdzielczość 3168 x 1440 pikseli w połączeniu z odświeżaniem do 144 Hz, jasność szczytowa sięgająca 4400 nitów czy obsługa technologii Dolby Vision oraz HDR10+, brzmią jak obietnica ostrego obrazu czytelnego nawet w mocnym słońcu.

Tak, jak Piotrek polubił się z małymi smartfonami – dzięki Vivo X500 Pro, tak ja zaczynam widzieć sens w „telefonach XXL” – dzięki X500 Pro Max. Przy takich parametrach obrazu połączonych z dużą przekątną może nie wygrywa się wygodą z telewizorem, ale w przeciwieństwie do tabletu, smartfon poza domem noszę cały czas przy sobie, więc nawet przy nieplanowanej przerwie w obowiązkach mogę bez większego dyskomfortu obejrzeć zaległe seriale.

Vivo hamuje jednak popędy nad nadmiernym zachwytem kilkoma detalami. Tam, gdzie konkurencja stara się oferować rozbudowaną paletę barw, zastosowany w X500 Pro Max panel pokrywa 100% palety barw DCI-P3 – i tyle.

Od strony software’owej brakuje bardziej rozbudowanej opcji korekty obrazu. Mamy zaledwie trzy warianty oraz dobranie odcienia na kole barw. Skoro widywałem w tańszych modelach bardziej precyzyjne narzędzia, w tym pracę na modelu HSV, to siłą rzeczy oczekuję podobnych efektów od ultraflagowca.

screeny: Bartosz Kaja | Tabletowo

Wybaczam to jednak smartfonowi – przynajmniej częściowo – dzięki rozbudowanym opcjom Always on Display. Czego tu nie ma – częściowo lub pełnoekranowy efekt AoD, cyfrowe i analogowe zegary, naklejki, podpisy, zdjęcia – Vivo słucha chyba wszystkich pomysłów, jakie przyszły projektantom UI w ostatnich latach, i zbiera wszystko w jednej sekcji.

Osiągi, kultura pracy

Vivo X500 Pro Max będzie w najbliższych miesiącach smartfonem, który będzie starał się udowodnić wyższość Tajwanu nad USA – wszystko za sprawą SoC MediaTek Dimensity 9600 Pro, który obecnie znajdziemy póki co w mniejszym modelu X500 Pro oraz Oppo Find X10 Pro Max.

Od kilku lat spędzanie czasu z mocnymi smartfonami utwierdza mnie w przekonaniu, że kolejne iteracje chipsetów to trochę sztuka dla sztuki i dowodów na płynniejszą pracę urządzenia czy lepsze osiągi trzeba naprawdę intensywnie szukać. Nie inaczej jest z bohaterem recenzji. Przeskakiwanie pomiędzy otwartymi kartami aplikacji czy szybkie ruchy w oprogramowaniu aparatu to dla X500 Pro Max pestka.

Częściowe potwierdzenie tych słów znajdziemy w benchmarkach. Do wymaksowania Wild Life Extreme jeszcze nie dotarliśmy, ale ponad 7000 punktów w popularnym teście 3DMarka imponuje. W trakcie stress testów wydajność szybko spada już po 7-9 pętlach, ale w związku z faktem, że temperatura układu nie rośnie do bardzo nieprzyjemnego poziomu, czyli nie przekracza 45∘C, X500 Pro można wybaczyć stabilność wahającą się między 50-60%.

screeny: Bartosz Kaja | Tabletowo

Gaming? Vivo przygotowało dedykowaną nakładkę dla graczy, więc sprawdzenie Titan Questa, Delta Force czy ZZZ to zwyczajna formalność. Maksymalne ustawienia, żadnych kompromisów i sesje po 15-30 minut bez jakiegokolwiek spadku płynności nie dziwią mnie po tym, co zdążyłem już sprawdzić wcześniej.

Zdziwiły mnie natomiast artefakty graficzne po odpaleniu Grid Autosport, które sprawiały, że tytuł jest obecnie niegrywalny na X500 Pro Max. Jako że nie jest to gra rozwijana przez studio, to kwestia naprawienia błędu nie leży raczej po jego stronie.

OriginOS – działanie i wsparcie

Zazwyczaj ten akapit nie jest moim faworytem w trakcie pisania. W końcu ile można mówić o nakładkach systemowych w czasach, kiedy w grze liczy się zaledwie kilka rozwiązań, w których próżno szukać rewolucji – albo rozwijamy powoli czystego, pozbawionego wodotrysków Androida, albo korzystając z jego swobody tworzymy wizualne cuda na kiju.

Na szczęście o OriginOS 7, który napędza Vivo X500 Pro Max, da się napisać kilka akapitów. Tym, co rzuca się w oczy po starcie, jest mała liczba śmieciowych aplikacji. Cieszy mnie, że z ekranu nie łypią na mnie żadne foldery zachęcające do instalacji 15 różnych wersji gry „połącz 3”, cztery aplikacje do mediów społecznościowych i 7 chińskich marketplace’ów. 1-2 popularne aplikacje spoza bazowego zestawu (które i tak usunąłem) i można iść dalej i poznawać nakładkę.

O tym, że całość działa płynnie i bez żadnego zacięcia, dowiedzieliście się z poprzedniego rozdziału. Teraz czas na dowiedzenie się, że skrojenie X500 Pro Max pod własny gust to karkołomne zadanie – i to w pozytywnym sensie.

W 2026 roku nadal zdarzają się producenci, którzy mają problem z wstawieniem działającego Always on Display lub personalizacja ogranicza się do kolorów interfejsu. Tymczasem w Vivo lista tego, na co mamy wpływ, jest kolosalna: sekcja z efektami ma w sobie aż 10 zakładek, a w każdej z nich od kilku do kiklunastu zróżnicownych animacji.

Dorzućmy do tego „tekstury wizualne” inspirowane Liquid Glass rozwijanym przez Apple z kilkoma wariantami przezroczystości, kontrolę nad zaobleniem ikon, bogatą bibliotekę AoD i sklep z motywami, a wyjdzie na to, że przetestowanie większości kombinacji mogłoby zająć tygodnie.

screeny: Bartosz Kaja | Tabletowo

X500 Pro Max nie tylko wyglądem stoi. Warto zaznaczyć, że w ustawieniach skrótów i ułatwień dostępu smartfon umożliwia nie tylko przypisane działań do takich gestów, jak tapnięcie w plecki czy obrócenie telefonu (jest nawet moje ukochane „potrząśnij telefonem, aby odpalić latarkę”), na wyposażeniu Vivo znalazł się przycisk skrótu umieszczony na wysokości sterowania głośnością, ale po lewej stronie urządzenia.

Wśród dostępnych akcji możemy m.in. przełączać się między dzwonkiem, wibracjami i wyciszeniem, otworzyć aparat, włączyć tworzenie notatek czy uruchomić dowolną aplikację. Możemy przypisać je do jednego z dwóch ruchów – przytrzymania przycisku lub dwukrotnego kliknięcia.

screeny: Bartosz Kaja | Tabletowo

Szkoda, że kwestia powiadomień to nadal loteria. Aby otrzymywać powiadomienia związane z pocztą musiałem ustawić to i owo w systemie, natomiast w przypadku mediów społecznościowych – gdzie absolutnie mnie to nie obchodziło – informacje trafiały na pasek natychmiastowo. Osoby, które nie mają nawyku przeglądania dedykowanych aplikacji w celu sprawdzenia aktualności, mogą w ten sposób przegapić wiadomość, dlatego warto pilnować ustawień w przypadku X500 Pro Max.

Jak długo to wszystko może funkcjonować bez obaw o cyberbezpieczeństwo i pominięcie w kwestii nowinek Androida? Vivo obiecuje pięć dużych aktualizacji i siedem lat wsparcia łatkami bezpieczeństwa – w tej chwili można uznać to za branżowy standard.

Komunikacja i zabezpieczenia

Oczywiście potężna moc byłaby bezużyteczna, gdyby smartfon nie oferował standardów łączności na godnym poziomie lub nie nadawał się do płatności zbliżeniowych. Producent zapewnia, że na pokładzie X500 Pro Max znajdziemy następujące dogodności:

Wi-Fi 7 pracujące w zakresie 2,4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz,

Bluetooth 5.4/6.0 wraz z obsługą kodeków A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5,

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC odpowiadające za zdolności pozycjonowania urządzenia,

NFC,

USB-C 3.2 z obsługa wyjścia wideo,

nieoczywisty w 2026 roku port podczerwieni.

Wszystkie wymienione wyżej moduły, które udało mi się sprawdzić, zachowywały się wzorowo. Parowanie słuchawek bezprzewodowych zajęło ułamek sekundy, domowe Wi-Fi działało stabilnie i oferowało prędkość zgodną z tym, co wyciągały inne urządzenia, a NFC realizowało płatności za każdym razem.

Nie mam również żadnych zastrzeżeń do podstawowej funkcji każdego telefonu, czyli dzwonienia. Ja nie miałem podstaw do skarżenia się na jakość połączenia czy głośność w słuchawce i nie mieli go również moi rozmówcy.

Aby zabezpieczyć X500 Pro Max przed niechcianym odblokwaniem, Vivo zdecydowało się na klasyczne trio – hasło, czytnik linii papilarnych oraz rozpoznawanie twarzy. O pierwszej metodzie powiedziano już wszystko, natomiast w trzecim przypadku flagowe smartfony z Androidem chyba nie nauczą się, że wypadałoby dorzucić dodatkową warstwę zabezpieczeń do przedniej kamerki np. w postaci czujnika TOF.

Pozostaje zatem pochylić się nad ultradźwiękowym skanerem odcisku palca. Pole do odblokowania umieszczono mniej więcej w 1/4 wysokości ekranu, co dla mojej leworęcznej obsługi okazuje się wyjątkowo intuicyjne. Sam odczyt potrafi być natychmiastowy – wystarczy bowiem celne „tapnięcie”, aby przejść od razu do ostatnio otwartego okna. Innymi słowy – jest tak, jak spodziewałem się po sprzęcie tej klasy.

Audio

Poszukiwanie dobrego brzmienia w smartfonach to karkołomne zadanie. I wcale nie dlatego, że jest ich tak dużo, a porównanie „na słuch” różnych urządzeń w jakimś odstępie czasowym może zakłamywać wynik. Wręcz przeciwnie – uchem nie wyłapię może THD co do dziesiątej procenta, ale wiem, kiedy bas brzmi jak pierdząca zabawka z bazaru i czy w tle ulubionych utworów słychać grające na dalszym planie instrumenty.

Niestety, na polubienie się z dźwiękiem smartfona po raz kolejny od czasu Asus ROG Phone 9 Pro jeszcze sobie poczekam. Do połowy regulatora jeszcze jest jako tako – bas wybrzmiewa płasko, ale przynajmniej w średnich partiach da się tego jeszcze jako tako słuchać, a wysokie częstotliwość nie mają okazji zbyt dobrze wybrzmieć.

Mijając jednak 2/3 paska i przesuwając głośność coraz bliżej maksimum jest tylko gorzej. Niskie tony są częściowo zagłuszane przez środkowe pasmo, które stwierdza, że zabierze sobie też co nieco czytelności z wysokich częstotliwości. Od smartfona za taką cenę spodziewałem się czegoś więcej.

Tyle dobrego, że OriginOS zawiera w sobie kilka bajerów, takich jak dźwięk przestrzenny czy podbijanie efektów w filmach, a specjaliści od strojenia mogą próbować uratować dźwięk za pomocą wbudowanego korektora.

screeny: Bartosz Kaja | Tabletowo

Lepsze wrażenie pozostawia po sobie haptyka urządzenia. Domyślnie silnik wibracyjny funkcjonuje precyzyjnie i z niemała siłą, co dla mojej ręki kojarzyło się z miłym i konkretnym impulsem. Jeżeli jednak preferujecie bardziej miękkie wibracje, X500 Pro Max pozwala na personalizację zarówno w kwestii charakterystyki pracy, jak i długości efektu.

screeny: Bartosz Kaja | Tabletowo

Akumulator i czas pracy

Od kilku lat Chińczycy próbuje czarować nas bateriami krzemowo-węglowymi. Nie powinno to jednak być dla kogokolwiek zaskoczeniem. Skoro można mieć więcej pojemności, zachowując przy tym smukłe gabaryty czy niską masę urządzenia, to tylko wieczny sceptyk by z tego nie skorzystał.

Oferta Vivo w tej kwestii brzmi następująco: pojemność 6750 mAh i szybkie ładowanie przewodowe mocą 90 W i indukcyjne 40 W. Ile godzin będziemy w stanie wyciągnąć z takiego zestawu?

screeny: Bartosz Kaja | Tabletowo

Oczywiście kwestia zużywania się baterii jest sprawą zależną od osobistych nawyków i preferencji, jednak da się to jakoś uśrednić. Przy dominacji Wi-Fi w miksie X500 Pro Max może wytrzymać 2-3 dni na jednym ładowaniu – pod warunkiem, że czas spędzamy na mało wymagających czynnościach, jak oglądanie filmów.

W przypadku bardziej wymagających zadań czas pracy wyraźnie się skraca, jednak nawet w dniu ostrego katowania smartfona benchmarkami i grami przez kilka godzin nie musiałem go podładowywać tego samego dnia.

Kasi sztuka rozładowania tego telefonu w ciągu jednego dnia się udała i to w dodatku wczesnym popołudniem – musiały być jednak spełnione konkretne warunki. Maksymalna jasność ekranu, masa zdjęć i nagrywania filmów – w takim scenariuszu telefon skapitulował przed 16:30, wskazując SoT zbliżony do 5 godzin. Zresztą, tu możecie zobaczyć wyniki baterii w rękach dużo bardziej eksploatującej na co dzień smartfony Kasi (1-2 dni działania to standard):

Warto jednak pamiętać, że przy takiej pojemności ładowanie nie będzie aż tak błyskawiczne, jak przy mniejszych ogniwach. Na ładowarce zewnętrznego producenta obsługującej do 120 W, uzupełnienie energii o 5-10% do 100% zajmowało około godziny. Z jednej strony nie jest to wynik zaskakujący pozytywnie, a z drugiej absolutnie zrozumiały, jeżeli weźmiemy pod uwagę rozmiar akumulatora.

Fotografia – jakie zdjęcia robi Vivo X500 Pro Max?

Vivo X500 Pro Max zdążył w ciągu kilku tygodni narobić wokół siebie sporo szumu i nie ma co ukrywać – cegiełkę do tego dołożyła również Kasia, twierdząc, że Chińczycy fotograficznie odlatują na inną planetę. Dwa obiektywy z matrycą 50 Mpix (główny i ultraszerokokątny) i 200 Mpix w teleobiektywie oraz 50 Mpix z przodu. Czy to wystarczy, by zostać nowym królem mobilnej fotografii?

Jak zawsze, na pierwszy ogień idą fotografie z głównego oczka:

fot. Bartosz Kaja | Tabletowo

Nie będę ukrywał, podstawowy obiektyw nie był rekordzistą, jeżeli chodzi o liczbę wykonanych nim przeze mnie zdjęć, ale kiedy już zacząłem się im przyglądać, to trudno było mi ukryć zachwyt. Żywe, ale wyważone w kwestii balansu kolory, przeplatały się tutaj z przepięknym odcięciem drugiego planu, a przesiadka na sensor wyposażony w technologię LOFIC sprawiła, że o wiele mniej fotografii musiałem wyrzucić do kosza.

Trochę mniej pochlebnych słów muszę wypowiedzieć wobec ultraszerokiego kąta. Myślałem, że obiektyw postara się dotrzymać kroku pozostałym aparatom z tyłu, jednak na zdjęciach łatwo zauważyć, że potrafi rozjechać się kolorystycznie z głównym oczkiem, a dalszy plan traci na szczegółowości bardziej niż powinien.

Jest to o tyle zaskakujące, że jest to matryca oferująca zarówno optyczną stabilizację, jak i autofokus, więc nie można mówić, że została potraktowana przez Vivo po macoszemu.

x1 x0.6 x1 x0.6 x1 x0.6 x1 x0.6 x1 x0.6 x1 x0.6 x1 x0.6 x1 x0.6 x1 x0.6 fot. Bartosz Kaja | Tabletowo

Drobną rekompensatą niech będzie fakt, że zarówno obiektyw główny, jak i ultraszerokokątny, mogą wykonywać zdjęcia w skali makro.

Zanim przejdziemy do ostatniego bohatera plecków X500 Pro Max, przyznam się do dwóch rzeczy. Pierwsza – nigdy wcześniej nie zrobiłem tylu zdjęć jednym smartfonem w ciągu zaledwie kilku tygodni. Druga – teleobiektyw zdominował proporcje zdjęć i strzelam, że z ponad 1000 ujęć jakieś 80% były wykonane właśnie nim.

x3.5 x3.5 x10 x3.5 x10 x3.5 x3.5 x10 x5 x3.5 x10 x3.5 x10 x10 x10 fot. Bartosz Kaja | Tabletowo

Czy mnie to dziwi? Absolutnie nie. Już Vivo X300 Ultra pokazało, że ISOCELL HP0 to sensor wręcz zachęcający do robienia zdjęć z optycznym przybliżeniem – w tym przypadku 3,5-krotnym. X500 Pro Max kontynuuje dobrą passę i ponownie otrzymujemy aparat o kolorystyce zbliżonej do głównego obiektywu, świetne odcinający pierwszy plan, a algorytmy do 10-krotnego przybliżenia dają radę.

x1 x2 x3.5 x10 x0.6 x1 x2 x3.5 x10 x1 x2 x3.5 x10 x1 x2 x3.5 x10 x1 x2 x3.5 x10 fot. Bartosz Kaja | Tabletowo

Czy jest idealny? Chciałbym, żeby tak było. Na szczęście grzech algorytmów, mających zwidy przy fotografiach z 20-krotnym zoomem i większym, jest powszechny wśród flagowych smartfonów. Poniżej możecie zobaczyć efekty wraz z dwoma seriami połączonymi z ultraszerokim kątem:

x1 x2 x3.5 x10 x20 x50 x100 x0.6 x1 x2 x3.5 x10 x20 x50 x100 x0.6 x1 x2 x3.5 x10 x20 x50 x100 fot. Bartosz Kaja | Tabletowo

Na szczęście pod ręką mamy dwa rozwiązania, które pozwalają odzyskać wiarę w siłę algorytmów. Pierwszy to oczywiście tryb portretowy, w którym możemy zasymulować na dowolnym obiektywie przysłonę o wartości od 0,95 do 16 oraz zastosować jeden z kilku efektów przygotowanych wspólnie z Zeiss. Szkoda tylko, że nie współpracuje z wszystkimi obiektami.

Drugi element to tryb „Pro sport”, ułatwiający uzyskanie ostrego obrazu przy ruchomych obiektach. Mając pod ręką czworonożną torpedę byłem pod wrażeniem widząc na żywo, jak telefon przetwarzał zdjęcie, które w wersji „podglądowej” wylądowałoby w koszu – na coś, czym można dzielić się na profilu na social mediach.

obiektyw 400mm obiektyw 400mm Wiem, że nie popisałem się odpowiednim śledzeniem psa w obiektywie na kilku kardrach, ale nie mogłem się powstrzymać przed wrzuceniem akurat tych zdjęć :) fot. Bartosz Kaja | Tabletowo

Rozmowy o fotograficznym zestawie nie byłyby kompletne bez przedniej kamerki. Vivo nie postawiło na plan minimum, więc w trybie portretowym oprócz ww. funkcji możemy również skorzystać z dwóch dodatkowych wartości przybliżenia: 0,8x i 2x.

tryb auto, x1 tryb auto, x1 tryb auto, x0.8 tryb auto, x2 tryb portretowy, x1, f/0.95 tryb portretowy, x1, f/2.8 tryb portretowy, x1, f/0.95 tryb portretowy, x1, f/2.8 tryb portretowy, x1, f/16 tryb auto, x1 tryb auto, x1 tryb portretowy, x1, f/16 tryb portretowy, x1, f/2.8 tryb portretowy, x1, f/0.95 fot. Bartosz Kaja | Tabletowo

Zanim przejdę do kilku ostatnich ważnych elementów fotografii, mała dygresja. Smartfon dotarł do mnie w zestawie z dwoma elekonwerterami, imitującymi ogniskową 200 oraz 400 milimetrów. Z jednej strony nie są one częścią recenzji i nie wpływają na ocenę urządzenia, więc jedyne, co mam w tym miejscu dla Was, to opinia, że możliwość robienia zdjęć drugim, większym obiektywem, wynagradza wszystkie wady związane z dodatkowym etui, montowaniem uchwytu i obiektywu znacznie zmniejszających poręczność urządzenia.

Z drugiej – nie mogłem odpuścić takiej okazji, więc łapcie kilka zdjęć, które, jak podkreślam, nie wpłynęły na końcową ocenę urządzenia:

200mm (obiektyw 200 mm) 400mm (obiektyw 400 mm) 400mm (obiektyw 400 mm) 800mm (obiektyw 400 mm) 400mm (obiektyw 200 mm) 400mm (obiektyw 200 mm) 400mm (obiektyw 400 mm) 400mm (obiektyw 400 mm) 200mm (obiektyw 200 mm) 400mm (obiektyw 400 mm) 800mm (obiektyw 400 mm) 200mm (obiektyw 200 mm) fot. Bartosz Kaja | Tabletowo

Teraz możemy na spokojnie porozmawiać o zdjęciach nocnych. Te, dzięki dużej matrycy w obiektywie głównym, wychodzą czytelnie, a czas naświetlania przy słabych warunkach nie trwa dłużej niż ok. trzy sekundy. Z mniejszych sensorów ultraszerokiego kąta i oczka tele ten pierwszy przenosi niższą szczegółowość w narożnikach kadrów do nocnej scenerii, natomiast drugi przypadek – zgodnie z oczekiwaniami – dotrzymywał kroku głównemu aparatowi w kwestii balansu bieli czy ilości detali.

Co ciekawe, tryb automatyczny radzi sobie w takich warunkach bardzo dobrze. Dedykowany algorytm głównie zajmuje się lekkim wyciągnięciem niektórych obiektów z ciemności – choć przy kilku zdjęciach z końca galerii zdarzyło mu się mocno wpłynąć na balans kolorów.

tryb auto, x1 tryb nocny, x1 tryb auto, x0.6 tryb nocny, x0.6 tryb auto, x1 tryb nocny, x1 tryb auto, x1 tryb nocny, x1 tryb auto, x1 tryb nocny, x1 tryb auto, x1 tryb nocny, x1 tryb auto, x1 tryb nocny, x1 tryb auto, x1 tryb nocny, x1 tryb auto, x1 tryb nocny, x1 tryb auto, x2 tryb nocny, x2 tryb auto, x3.5 tryb nocny, x3.5 tryb auto, x10 tryb nocny, x10 tryb auto, x1 tryb nocny, x1 tryb auto, x10 tryb nocny, x10 tryb auto, x1 tryb nocny, x1 tryb auto, x0.6 tryb nocny, x0.6

Na koniec wypadałoby sprawdzić możliwości wideo w Vivo X500 Pro Max. Punkt wyjściowy jest tu umieszczony całkiem wysoko. Wszystkie obiektywy przełączają się między sobą swobodnie przy 4K i 60 klatkach na sekundę, natomiast maksimum dla głównego aparatu to 8K i 30 kl/s.

Nagrywanie wideo nie jest (jeszcze) moją mocną stroną, jednak kilka próbek uświadomiło mi, że w X500 Pro Max kryje się ogromny potencjał. Pierwszą częścią odpowiadającą za ten efekt jest sama matryca, o której wszystko, co mogłem, myślę, że wyjaśniłem w akapitach powyżej.

Drugi element to rozwiązania software’owe przydatne przy mobilnym (i nie tylko) wideo. X500 Pro Max kontynuuje tradycję poprzedniej generacji i umożliwia zapis wideo w formacie Log wraz z dostępem do dwóch tablic LUT – Rec.709 i HLG. Możliwe jest również dodatkowe dopiększenie ujęć za pomocą Dolby Vision.

Jak na szanującego się ultraflagowca przystało, są też funkcje stabilizacji obrazu. W przypadku wariantu ultra, aby zachować jak najlepszą płynną i jakość obrazu bez przycięć, smartfon oferuje maksymalnie format 2.8K w 60 klatkach na sekundę.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę to, co oferował na piśmie Vivo X500 Pro Max, oraz to, co miałem okazję zobaczyć na żywo, nazwanie tego smartfona „kompletnym flagowcem” nie jest ani trochę hiperbolą. Od solidnej konstrukcji, przez oprogramowanie i układ mobilny, po zestaw aparatów i wyświetlacz widać, że producent chciał stworzyć coś, co nie będzie miało sobie równych.

„Kompletność” nie oznacza jednak perfekcji czy ideału. X500 Pro Max to przede wszystkim sprzęt, który ma przyćmić rywali w kwestii możliwości foto. Na wielu innych polach pozostawia jednak niedosyt – jedna z gier miała problem z wyświetlaniem grafiki i po ultraszerokim kącie spodziewałem się czegoś lepszego. Z chęcią zobaczyłbym również większą personalizację ustawień wyświetlacza czy obróbkę portretów po ich wykonaniu, które widziałem w tańszych smartfonach w przeszłości, a ręczna potrzeba ustawiania powiadomień nie powinna się wydarzyć.

Największy ból sprawia jednak coś, na co Vivo nie miało zbyt dużego wpływu – cena. Gdyby ktoś planował zakup najbardziej bazowego X500 Pro Max, musiałby zainwestować w niego w tej chwili 6699 złotych za wersję z 12 GB RAM + 256 GB pamięci wewnętrznej. Cennik zamyka natomiast zestaw w teleobiektywem w wariancie 12 GB + 512 GB za 8999 złotych. Aktualnie, do 29 listopada 2026, trwa jednak promocja, w której Vivo X500 Pro Max z foto kitem można kupić za 7499 złotych.

Gdzie kupić? Vivo X500 Pro Max z zestawem fotograficznym ok. 7499 zł Media Expert x-kom RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Ile kosztowałby Vivo X500 Pro Max, gdyby nie szalone ceny pamięci? Nie wiem, czy takie gdybanie ma sens – stan na dzisiaj jest taki, że to świetny flagowiec, choć piekielnie drogi i dla specyficznego grona odbiorców. Jeżeli stoisz przed nieuniknionym zakupem smartfona i, w przeciwieństwie do jakości zdjęć, cena nie ma dla Ciebie znaczenia, możesz zakochać się w tym modelu.

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