Dobrze i tanio. Podwójna premiera Realme w Polsce

Za nami podwójna premiera Realme. W polskich sklepach pojawiły się dziś bezprzewodowe słuchawki Buds T310 z ANC oraz zegarek Watch S2 z wbudowaną pamięcią na muzykę. Oba urządzenia oferują całkiem sporo za całkiem mało.

Smartwatch Realme Watch S2 – dobry na trening i na co dzień

Dzisiaj na polskich półkach sklepowych wylądował (zaprezentowany pod koniec lipca) smartwatch Realme Watch S2, wyposażony w 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED. Użytkownicy mogą skorzystać z trybu Always-on, w którym czas pracy po naładowaniu do pełna wynosi około 5 dni, a przy normalnym użytkowaniu można liczyć nawet na dwa tygodnie działania.

Urządzenie ma solidną, stalową konstrukcję i cechuje się wodoszczelnością, zgodnie z klasą IP68. Jest więc gotowe na rozmaite treningi i przygody na świeżym powietrzu. Skoro już przy tym jesteśmy – smartwatch oferuje ponad setkę trybów treningowych, mierzy puls i natlenienie krwi, monitoruje czas i jakość snu, a także przypomina o ruchu i piciu wody.

Oprócz tego wyświetla powiadomienia i prognozę pogody oraz pozwala na odtwarzanie muzyki: nie tylko sterowanie odtwarzaczem na smartfonie, ale też zapisanie utworów w 4 GB wbudowanej pamięci i odsłuch bez telefonu. Dopełnieniem całości jest zaś funkcja prowadzenia rozmów głosowych przez Bluetooth.

Wszystko to razem składa się więc na dobry i stosunkowo tani smartwatch dla aktywnych użytkowników. A właśnie – cena: Realme Watch S2 kosztuje 449 złotych.

Gdzie kupić? Realme Watch S2 ok. 449 zł Media Expert Komputronik Zawiera linki afiliacyjne.

Słuchawki Realme Buds T310 z ANC za 199 złotych

Drugą nowinką na polskim rynku są bezprzewodowe słuchawki douszne Realme Buds T310. Zostały wyposażone w 12,4-milimetrowe przetworniki dynamiczne i moduł Bluetooth 5.4 pozwalający skorzystać z kodeków SBC i AAC.

Obok niezłej (choć, naturalnie, dalekiej od wybitnej, jakości dźwięku), użytkownicy mogą też liczyć na długi czas działania: do 9 godzin samodzielnie lub nawet 40 godzin z etui. No chyba że aktywuje się ANC – wówczas jest to odpowiednio 6 i 26 godzin.

Właśnie – bo pomimo niewygórowanej ceny, nowe słuchawki chińskiego producenta oferują aktywną redukcję hałasu i to aż do 46 dB. Odpowiada za to układ złożony z 6 mikrofonów i wspomagany przez „inteligentne” algorytmy. W efekcie można liczyć na całkiem komfortowy odsłuch także poza domem.

W tym kontekście istotna jest również odporność słuchawek Realme Buds T310 na pył i wodę – zgodnie z klasą IP55. Producent chwali się też niskimi opóźnieniami: na poziomie 45 ms. A wszystko to za niespełna 200 złotych.