Dwie gorące premiery Realme: pierwszy od lat smartwatch i nowe słuchawki

Smartwatch Realme Watch S2 oraz słuchawki Buds T310 to dwie gorące nowości, które zadebiutowały na rynku wraz ze smartfonami z liczbą 13 w nazwie. Wszystkie te urządzenia zapowiadają się naprawdę dobrze.

Smartfony Realme 13 Pro oraz 13 Pro+ były najjaśniejszymi gwiazdami dzisiejszej prezentacji chińskiego producenta. Wraz z nimi na indyjskim rynku zadebiutowały jednak jeszcze dwa inne urządzenia i nimi także nietrudno się zainteresować. To pierwszy od lat smartwatch i słuchawki, będące następczyniami naprawdę udanego modelu.

Smartwatch Realme Watch S2 zapowiada się kusząco

Zacznijmy od tego, że chiński producent wraca do gry. Prawie cztery lata po pierwszej „eSce” zaprezentowany został smartwatch Realme Watch S2. To propozycja dla aktywnych użytkowników, którzy potrzebują zegarka do monitorowania kondycji i zdrowia. Mierzy puls, natlenienie krwi, czas i jakość snu oraz aktywność w ponad 110 różnych trybach treningowych.

W kontekście funkcjonalności nie można by nie wspomnieć także o możliwości prowadzenia rozmów telefonicznych przez Bluetooth, odtwarzania muzyki bez telefonu (zapisanej na 4 GB wbudowanej pamięci) i sterowaniu odtwarzaczem na smartfonie, zdalnym spuście migawki oraz powiadomieniach. Zegarek oddaje też do dyspozycji użytkowników wirtualnego asystenta opartego na sztucznej inteligencji.

fot. producenta

Nowy smartwatch stanowi duży krok naprzód względem modelu Realme Watch S, zachowując równocześnie to, co w nim najlepsze. Wciąż zatem możemy liczyć na przykład na bardzo długi czas działania – według producenta sięga on nawet 20 dni, dwóch tygodni przy normalnym użytkowaniu i 5 dni w trybie Always-on. A będąc już przy technikaliach…

Smartwatch został wyposażony w okrągły wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,43 cala i jasności sięgającej 600 nitów (szkoda, że nie trochę więcej, ale i tak jest nieźle). Jego obudowa została wykonana ze stali nierdzewnej, a do tego urządzenie jest pyło- i wodoszczelne (w klasie IP68) oraz wytrzymuje skrajne temperatury (od -40 do 70 stopni Celsjusza).

W Indiach za zegarek Realme Watch S2 z silikonową opaską trzeba zapłacić 7999 rupii (równowartość ~380 złotych). Nieco droższy jest wariant ze stalową bransoletą – kosztuje 9999 rupii (~470 złotych).

Słuchawki Realme Buds T310 – duże przetworniki i ANC w niskiej cenie

Drugą z zaprezentowanych nowości są całkowicie bezprzewodowe słuchawki Realme Buds T310 kierowane do nieco bardziej wymagających użytkowników, choć wciąż raczej bardziej niż mniej oszczędnych. Zostały stworzone by zastąpić model T300, który cieszy się całkiem dobrą opinią.

fot. producenta

Słuchawki wykorzystują duże, bo 12,4-milimetrowe przetworniki dynamiczne i są w stanie zaoferować efekty przestrzenne. Jeśli chodzi o obsługiwane kodeki, to – bez zaskoczenia – mamy tu tylko SBC i AAC. Ze źródłem dźwięku łączą się natomiast poprzez technologię Bluetooth 5.4, zapewniając stabilny sygnał, niezłą jakość i niskie opóźnienia (na poziomie 45 ms). Dodatkowo mogą pochwalić się konstrukcją odporną na wodę i pył (w klasie IP55).

Pomimo niewygórowanej ceny użytkownicy mogą liczyć na aktywną redukcję szumów (ANC) z 3-poziomową regulacją. Według deklaracji producenta urządzenie radzi sobie z hałasem do 46 dB, co jest całkiem niezłym wynikiem jak na sprzęt tej klasy. Układ sześciu mikrofonów dba też o to, byśmy byli dobrze słyszani podczas rozmów telefonicznych.

Nie bez znaczenia jest też, rzecz jasna, czas działania. W tym aspekcie model T310 również wypada co najmniej nieźle. Same słuchawki wytrzymują maksymalnie 9 godzin, a z etui czas ten wydłuża się do 40 godzin. Po aktywacji ANC wartości redukują się odpowiednio do 6 i 26 godzin. Warto jeszcze wspomnieć, że 10-minutowe ładowanie pozwala cieszyć się odtwarzaniem przez kolejne 5 godzin.

Słuchawki Realme Buds T310 zostały wycenione na 3999 rupii, co przy prostym przeliczeniu daje ~190 złotych. Obecnie w podobnej cenie w Polsce oferowane są ich poprzedniczki.