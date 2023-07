Premiera realme Pad 2 już niedługo. Na pokładzie wyświetlacz 2K z odświeżaniem 120 Hz

O tym, że realme przygotowuje się do wprowadzenia na rynek swojego trzeciego tabletu, informowaliśmy Was już na początku tego miesiąca. Były to jednak nieoficjalne doniesienia, a teraz mamy pewność, ponieważ pojawiła się oficjalna data premiery tego urządzenia. Wiemy też, co zaoferuje.

Co zaoferuje realme Pad 2?

Tak, jak już wspomniałem, na początku tego miesiąca informowaliśmy Was o tym, że w sieci zrobiło się głośno z powodu doniesień o przygotowywaniu przez markę realme nowego tabletu. Warto przypomnieć, że pierwszy tego typu sprzęt producenta, który trafił na rynek, zrobił naprawdę dobre wrażenie. Chociaż realme Pad to tablet to podstawowych zadań, to w codziennym użytkowaniu sprawdzał się przyzwoicie.

W sieci już wcześniej pojawiły się rendery oraz niektóre z elementów specyfikacji realme Pad 2. Poznaliśmy wówczas przede wszystkim procesor, który ma być odpowiedzialny na napędzanie tabletu. Jest to chipset MediaTek Helio G99 i chociaż nie jest to demon wydajności, to należy pamiętać, że będzie to tablet przeznaczony do podstawowych zadań. Ponadto jest to i tak sporo wydajniejsza jednostka niż procesory UNISOC, które pojawiły się m.in. w realme Pad mini.

SoC będzie w tym modelu wspierany przez 8 GB RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Nieoficjalne doniesienia mówiły także, że na pokładzie tabletu pojawi się 20 Mpix aparat główny, a za dostarczanie energii do podzespołów odpowiadać ma akumulator o pojemności 8360 mAh, który zaoferuje wsparcie dla ładowania przewodowego o mocy 33 W.

Wszystkie powyższe informacje nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, jednak w serwisie sprzedażowym Flipkart pojawił się realme Pad 2, wraz z grafikami prezentującymi część jego specyfikacji. Strona szybko zniknęła z sieci, lecz wiele serwisów zdążyło wykonać jej zrzuty ekranu. Jednym z nich jest Gizmochina, który teraz informuje o tym, co już wiemy o nadchodzącym tablecie.

realme Pad 2 (źródło: Flipkart via Twitter @ishanagarwal24)

Ujawniona została największa tajemnica dotycząca tego sprzętu, czyli specyfikacja jego wyświetlacza. Wygląda na to, że urządzenie zostanie wyposażone w 11,5-calowy panel LCD o rozdzielczości 2K (2000×1200 pikseli) i adaptacyjnej częstotliwości odświeżania o maksymalnej wartości 120 Hz. Ponadto ekran będzie mógł pochwalić się 450 nitami jasności i 10-bitową głębią kolorów. Dodatkowo producent wyposaży realme Pad 2 w technologię O1 Ultra Vision, która zapewnia lepszą jakość obrazu.

8 Ocena

Kiedy premiera?

Gdy dwa tygodnie temu przekazywałem Wam pierwsze informacje dotyczące tego urządzenia, na końcu źródła sugerowały, że więcej informacji o tablecie poznamy w sierpniu lub wrześniu. Teraz jednak okazuje się, że oficjalna premiera realme Pad 2 nastąpi już w tym miesiącu.

Według informacji, przekazanych przez informatora Ishana Agarwala, tablet zadebiutuje w Indiach już 19 lipca w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz zielonej. Jego oficjalna dystrybucja ma rozpocząć się 26 lipca br. Niestety nie poznaliśmy jeszcze ceny urządzenia.