Realme przedstawia nowoczesny smartfon „dla ludu”

W ofercie tego producenta znajduje się już bardzo podobny smartfon, ale przy okazji premiery modelu Realme Narzo N65 5G największy nacisk kładzie się na udostępnianie nowoczesnych technologii jak najszerszej grupie odbiorców. O czym konkretnie mowa?

Tani, nowoczesny smartfon – Realme Narzo N65 5G

Model ten jest „nowoczesnym smartfonem z niskiej półki cenowej”. Producent mówi wprost, że jego celem jest „udostępnienie najnowocześniejszych technologii jak największej liczbie osób”. I rzeczywiście, patrząc na specyfikację, trudno nie zauważyć, że Chińczycy postawili tu na aktualne rozwiązania, choć naturalnie na demona prędkości nie ma co liczyć.

fot. producenta

Zacznijmy jednak od początku. Sercem urządzenia jest (dopiero co wprowadzony na rynek) chipset MediaTek Dimensity 6300, którego para wydajniejszych rdzeni taktowana jest zegarem 2,4 GHz. Do tego dochodzi jeszcze maksymalnie 6 GB RAM typu LPDDR4x oraz 128 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.2). Dopełnieniem całości w środku jest zaś akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania z mocą 15 W.

Tył urządzenia może sugerować obecność potrójnej kamery, ale w rzeczywistości producent wyposażył je jedynie w główny aparat 50 Mpix (to sensor Samsung JN1) z przysłoną f/1.8 oraz w czujnik głębi. Z przodu natomiast znajduje się aparat 8 Mpix do selfie. Odrobinę przestrzeni dla siebie zabiera on z tafli 6,67-calowego wyświetlacza IPS o rozdzielczości 1604×720 pikseli, jasności sięgającej 625 nitów i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

fot. producenta

Jeśli chodzi o łączność, to do dyspozycji użytkowników oddane zostaną moduły 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 i NFC oraz gniazda USB typu C i mini jack. Całość bazuje na systemie Android 14 z nakładką Realme UI 5.0 i jest zamknięta w konstrukcji odpornej na wodę i pył (szczelność klasy IP54).

Cena i dostępność

Pierwsze zamówienia na Realme Narzo N65 5G będą przyjmowane od 31 maja 2024 roku, wyłącznie w Indiach. Regularna cena wariantu 4/128 GB wyniesie 11499 rupii (równowartość ~540 złotych), a za 6/128 GB klienci będą musieli zapłacić 12499 rupii (~590 złotych).

Na ten moment trudno powiedzieć, czy smartfon wyląduje też na polskich półkach sklepowych. Z jednej strony seria Narzo jest obecna w naszym kraju, z drugiej – podrodzina N jak dotąd u nas nie gościła. W przypadku chińskich producentów jednak niczego nie można być do końca pewnym.

Równocześnie istnieje bardzo duża szansa, że w Polsce zadebiutuje Realme C65 5G, a jego specyfikacja pokrywa się właściwie w 100% z tą, jaką może pochwalić się Narzo N65 5G.