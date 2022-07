AirPods doczekały się udanego przeszczepu portu USB typu C

Użytkowników czekających z niecierpliwością na to, że wszystkie produkty Apple będą wyposażone w złącze USB typu C nie brakuje. Są też tacy, którzy nie mogąc się na tę chwilę doczekać, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Po udanej modyfikacji iPhone’a przyszła teraz pora na słuchawki AirPods.

Reklama

AirPods z USB typu C na razie w wersji DIY

Kiedy przed rokiem pisaliśmy o modyfikacji iPhone’a X przez Kena Pillonela, mieliśmy nadzieję, że kolejne urządzenia giganta z Cupertino będą wyjeżdżać prosto z fabryki z takim właśnie złączem. Okazuje się jednak, że tak się nie stało i kolejna generacja iPhone’ów i AirPodsów nadal będzie korzystać z prostu Lightning.

8.4 Ocena 9 Ocena 9 Ocena

W związku z tym, Ken ponownie wziął sprawy w swoje ręce i udowodnił, że dla chcącego nic trudnego – nawet, kiedy firma usilnie broni się przed tego typu standaryzacją. Tym razem Pillonel wziął na warsztat bezprzewodowe słuchawki AirPods, które poddał podobnym modyfikacjom, co iPhone’a X.

Aby projekt mógł zostać zrealizowany pomyślnie potrzebna była przeprojektowana obudowa, która pozwalałaby na nieinwazyjny dostęp do elektroniki sterująco-ładującej. W oryginalnie zaprojektowanej obudowie dostęp do niej jest niemożliwy do uzyskania nie uszkadzając etui.

Wydaje się, że to właśnie ten element układanki był w tym całym projekcie największym wyzwaniem. Okazuje się, że baterie do słuchawek Apple są stosunkowo tanie i jednocześnie łatwo dostępne. Port ładowania oparty o USB typu C i elektronika sterująca nie stanowi również żadnego problemu.

(źródło: Ken Pillonel)

Pillonel postanowił swoje projekty udostępnić w internecie. Dzięki open source’owemu podejściu do tematu każdy, kto chce się podjąć takiego zadania, może to zrobić. Takie posunięcie ma też dodatkową zaletę. Może okazać się, że od teraz wiele sprzętów, które wydawały się być nieopłacalne lub niemożliwe w naprawie zyska drugie życie.

Więcej szczegółów, w tym dostęp do materiałów, znajdziecie na stronie Kena, gdzie znajdują się wszelkie linki i niezbędne informacje. Jeśli Wy też jesteście rozgoryczeni takim stanem rzeczy, to teraz już wiecie co należy zrobić.