Elektryczny Cadillac Celestiq wygląda jak luksusowe auto z Cyberpunka 2077

Elektryczna rewolucja, która właśnie dzieje się na naszych oczach, sprawiła, że producenci decydują się na stylistycznie bardziej odważne auta. Dobrym przykładem jest Cadillac Celestiq.

Wygląda jak luksusowy samochód z Cyberpunka 2077

W związku z tym, że CD Projekt Red w Cyberpunku 2077 oddało spory kawałek wirtualnego terenu, w tym duże miasto Night City, to różnego rodzaju pojazdy stały się jednym z głównych środków transportu. Wiele z dostępnych samochodów, co nie powinno być żadnym zaskoczeniem, prezentuje się futurystycznie, a ich design wyraźnie odbiega od tego, co możemy obecnie spotkać na drogach.

Nie będziemy jednak musieli długo czekać na pojawienie się podobnych aut na publicznych drogach. Koncern General Motors zaprezentował w pełni elektryczny model Cadillac Celestiq, który jak najbardziej mógłby znaleźć się na liście luksusowych aut poruszających się po bogatych dzielnicach Night City.

Należy mieć na uwadze, że pokazany właśnie Cadillac Celestiq to wersja demonstracyjna, ale docelowo ma on zostać wprowadzony do produkcji. Oczywiście wersja finalna może otrzymać kilka zmian, ale nie będą to duże różnice. Główne wytyczne projektu zostaną zachowane.

Nie bez powodu wspomniałem wcześniej, że elektryczny Cadillac świetnie odnalazłby się wśród luksusowych aut w Cyberpunku 2077. Mamy do czynienia z autem, które będzie rywalizować z Rolls-Roycem czy Bentleyem. Mówi się, że jego cena będzie wynosić około 300 tys. dolarów. Cóż, tylko nieliczni będą mogli pozwolić sobie na doznanie amerykańskiego luksusu w eklektycznym wydaniu.

Co więcej, wnętrze również mogłoby znaleźć się w jednym z pojazdów z gry CD Projekt Red. Uwagę zwraca tutaj ogromny ekran umieszczony na desce rozdzielczej. Ma on bowiem 55 cali. Ekranów nie zabrakło również z tyłu – każdy pasażer otrzyma własny wyświetlacz.

Cadillac Celestiq będzie pierwszym samochodem wyposażonym w nowy zaawansowany system wspomagania kierowcy GM Ultra Cruise, który według producenta obejmie do 95% scenariuszy jazdy na 2 mln mil dróg w Stany Zjednoczone. Ponadto na pokładzie znajdzie się platforma Snapdragon Ride zaprojektowana przez Qualcomma, która ma zapewnić ogromną moc obliczeniową.

Każdy Cadillac Celestiq będzie wykonany ręcznie

Amerykanie zamierzają produkować 500 egzemplarzy luksusowego elektryka rocznie. Dowiedzieliśmy się, że każdy egzemplarz będzie składany ręcznie, a klienci otrzymają duże możliwości personalizacji.

Cadillac Celestiq na rynku zadebiutuje już w 2023 roku. Mam nadzieję, że chociażby projekt świateł tylnych nie ulegnie żadnym zmianom i pozostanie w wersji z modelu demonstracyjnego.