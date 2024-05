Nieprzeciętny – taki jest nowy Realme GT 6T

Zapowiada się na jeden z najlepszych średniaków na rynku. Realme GT 6T to smartfon, którego najmocniejszą stroną jest wyświetlacz, ale także pod względem wydajności i możliwości fotograficznych najpewniej nie będzie miał się czego wstydzić.

Nieprzeciętny wyświetlacz Realme GT 6T

Realme GT 6T ma wyświetlacz 8T LTPO AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 2780×1264 pikseli i dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania w zakresie od 1 do 120 Hz. Panel cechuje się też nieprzeciętnie wysoką jasnością: na całej powierzchni sięga ona 1600 nitów, a punktowo może dochodzić nawet do 6000 nitów.

fot. producenta

W oczy rzuca się bardzo smukła ramka wokół ekranu: na trzech krawędziach ma zaledwie 1,36 mm szerokości, a przy dolnej krawędzi – 1,94 mm. Wyświetlacz został w dodatku pokryty szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2, co pozwala spodziewać się wysokiej odporności na zarysowania i upadki.

Co jeszcze oferuje ten smartfon?

Zajrzyjmy tymczasem do środka. Sercem tego modelu jest wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. O odpowiednią wydajność dba też 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X, a specyfikację uzupełnia jeszcze maksymalnie 512 GB pamięci wewnętrznej w formacie UFS 4.0. Producent przekonuje, że postarał się również o odpowiedni system zarządzania temperaturą wewnątrz urządzenia.

Jeśli chodzi o aparaty, to Realme GT 6T został wyposażony w sensor Sony LYT-600. Cechuje go rozdzielczość 50 Mpix i optyczna stabilizacja obrazu (OIS). W parze z nim działa 8 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym, a z przodu znajduje się oczko do selfie o rozdzielczości 32 Mpix.

Zaraz po wyjęciu z pudełka GT 6T zaoferuje system Android 14 z autorską nakładką Realme UI 5. Na tym się jednak nie skończy, bo producent obiecuje również co najmniej trzy aktualizacje Androida oraz czteroletnie wsparcie w kontekście bezpieczeństwa.

Spokojnie 4 lata wytrzymać ma także akumulator (w tym czasie jego kondycja ma nie spaść poniżej 80%). Jego pojemność wynosi 5500 mAh, a do tego obsługuje on szybkie ładowanie z mocą sięgającą 120 W. To sprawia, że poziom 50% można uzyskać już po 10 minutach ładowania. Na koniec kwestia łączności. Realme GT 6T obsługuje technologie Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 oraz 5G.

Cena i dostępność

Początkowo smartfon dostępny będzie wyłącznie w Indiach. Na tamtejszym rynku jego ceny przedstawiają się następująco:

8/128 GB – 30999 rupii (równowartość ~1470 złotych),

8/256 GB – 32999 rupii (~1560 złotych),

12/256 GB – 35999 rupii (~1700 złotych),

12/512 GB – 39999 rupii (~1890 złotych).

Jest wysoce prawdopodobne, że w czerwcu Realme GT 6T trafi również na rynek europejski. Wtedy też poznamy lokalny cennik i stanie się jasne, czy zakup będzie opłacalny. Na razie zapowiada się to naprawdę dobrze.