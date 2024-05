Ciągle szukasz pilota? Google wyciąga pomocną dłoń

Mawia się, że kto ma pilota, ten ma władzę. Zdarza się jednak, że czasem trzeba go poszukać. Niektórzy mają ten problem częściej niż inni i to właśnie z myślą o nich firma Google stworzyła funkcję „Find my remote”. Możliwe, że już wkrótce będzie wiele okazji, by z niej skorzystać.

Łatwiejsze lokalizowanie pilota do telewizora

Funkcja „Find my remote” pozwala odnaleźć pilota do telewizora tak jak „Find my phone” umożliwia znalezienie telefonu. Po raz pierwszy opcja pojawiła się w przystawce Walmart Onn Google TV 4K Pro i nie było jasne, czy nie jest to czasem rzecz zarezerwowana dla tego konkretnego urządzenia.

Okazuje się, że nie – trafiła bowiem właśnie do testowej wersji systemu Android 14 dla TV, który będzie bazą dla nowego wydania Google TV. Odkrył to redaktor Mishaal Rahman z serwisu Android Authority.

Nowość w Google TV

W Polsce telewizory z systemem Google TV oferują między innymi tacy producenci jak Sony, Philips, TCL, Sharp czy Xiaomi. Nie jest jednak jasne, czy urządzenia te pozwolą na skorzystanie z tej nowej funkcji. Możliwe bowiem, że zadziała ona tylko z wybranymi pilotami (najpewniej musiałyby być wyposażone w głośniczek zdolny do emitowania dźwięku umożliwiającego lokalizację).

screen: Elias Saba / AFTVNews

Poza samymi telewizorami funkcję tę zaoferować mogą również przystawki Smart TV z systemem Google TV. Na ich obudowach (lub na obudowach telewizorów) pojawią się przyciski, których wciśnięcie sprawi, że pilot zacznie emitować dźwięk, ułatwiający jego zlokalizowanie. Możliwe, że równocześnie zaświeci się także dioda. Alternatywnie funkcję będzie można także aktywować z poziomu smartfona.

Przydatna funkcja dla poszukiwaczy pilota

Sam nie mam takiego problemu, ale wiem, że są osoby, które ciągle szukają swoich pilotów do telewizora i dla nich z pewnością może to być przydatna funkcja. Niestety na razie nie wiadomo, kiedy ewentualnie można spodziewać się jej wprowadzenia. Na dobrą sprawę nie jest nawet pewne, że w ogóle się tego doczekamy. Póki co trwają testy.