Specjalny przycisk w smartfonie realme. Do czego posłuży?

realme 12 5G, jeden ze smartfonów dopełniających tegoroczną ofertę firmy, wkrótce będzie miał swoją premierę. Okazuje się, że urządzenie otrzyma funkcję, która może wielu osobom przypominać pewne rozwiązanie.

Co wiemy o realme 12 5G?

„Dwunastka” pozbawiona „plusów” i dopisków „Pro” będzie podstawowym modelem tej serii. Z zakulisowych informacji wiemy, że urządzenie może otrzymać układ mobilny Dimensity 6100+ oraz 8 GB RAM. Oprócz tego wspomina się o 6,72-calowym ekranie IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz, akumulatorze o pojemności 5000 mAh i głównym aparacie o rozdzielczości 108 Mpix.

Jedna z grafik przedstawiająca realme 12 5G. (Źródło: MySmartPrice)

Smartfon powinien przypominać inne modele z serii, takie jak realme 12 Pro czy 12 Pro+. Jedną z różnic widocznych na pierwszy rzut oka może być zintegrowanie czytnika linii papilarnych z przyciskiem zasilania oraz… dodatkowy guzik.

Aparaty, wyspy i akcje

Serwis MySmartPrice udostępnił grafikę dotyczącą realme 12 5G, pochodzącą z indyjskiego serwisu e-commerce, Flipkart. Widać na niej, że urządzenie ma otrzymać coś, co firma nazywa „Dynamic Button”. Przycisk ma służyć do wywoływania aparatu, uruchomienia latarki, trybu samolotowego czy wyciszenia urządzenia. Czy to rozwiązanie Wam czegoś nie przypomina?

Dynamic Button w realme 12 5G. (Źródło: MySmartPrice)

Wygląda na to, że firmie spodobał się Action Button z nowych iPhone’ów 15 Pro i 15 Pro Max. Tam również dedykowany przycisk pozwala na włączenie latarki, trybu cichego, uruchomienie lupy czy aplikacji aparatu za pomocą jednego kliknięcia.

Nie jest to oczywiście pierwszy taki krok ze strony chińskiego producenta. Wcześniej otrzymaliśmy przecież smartfon narzo N53, który oferował znajome kształty w sekcji aparatów czy model C55, tj. urządzenie z Mini Capsule, czyli „odpowiedzią” na Dynamic Island z iPhone’ów 14 Pro.

Oczywiście dodatkowy przycisk na obudowie nie jest czymś unikalnym. Gamingowe smartfony pokroju ROG Phone 7 Ultimate oferują specjalne guziki, aby ułatwić sterowanie w grach; Sony w Xperiach wciąż pozwala na złapanie ostrości i robienie zdjęć spustem migawki rodem z klasycznych aparatów; Samsung w serii Galaxy S9 stosował natomiast przycisk do aktywacji asystenta Bixby. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że to Apple było dla realme największą inspiracją.

Czy Dynamic Button faktycznie przeniesie możliwości „przycisku czynności” z iPhone’ów 15 Pro na smartfony realme? Przekonamy się o tym niedługo – sprzedaż modelu 12 5G ruszy w Indiach 6 marca, a do Polski urządzenie trafi zapewne w ciągu najbliższych miesięcy, jeśli nie tygodni.