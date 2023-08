realme pokazało ciekawego średniaka w dwóch wersjach

realme to marka, która dość mocno zakorzeniła się już w świadomości użytkowników na całym świecie jako jeden z producentów, którego urządzenia mogą pochwalić się naprawdę dobrym stosunkiem jakości do ceny. Tym razem na rynek trafił interesujący średniak realme 11. Jego wersje sporo się jednak od siebie różnią. Co oferuje każda z nich?

Co oferuje realme 11 4G?

Producent wyposażył ten model w 6,4-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED, który oferuje rozdzielczość Full HD+ (2400×1080 pikseli), częstotliwość odświeżania 90 Hz i częstotliwość próbkowania dotyku na poziomie 360 Hz. Dodatkowo ekran pokryty został szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5. generacji.

realme 11 4G napędzany jest przez procesor MediaTek Helio G99, wykonany w 6 nm technologii, którego rdzenie rozpędzą się maksymalnie do 2,2 GHz. Z kolei za grafikę odpowiada układ Mali-G57 MC2. Z chipsetem współpracuje tutaj 8 GB RAM, którego ilość można wirtualnie zwiększyć o kolejne 8 GB. Ponadto na pokładzie znalazło się także 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 2.2 z możliwością rozszerzenia jej za pomocą karty micro SD.

Smartfon oferuje też 108 Mpix aparat główny z przysłoną na poziomie f/1.79. Z tym sensorem współpracuje jeszcze 2 Mpix jednostka, która ma pomagać przy wykonywaniu portretów. Z kolei zrobienie selfie jest możliwe za pomocą przedniego aparatu 16 Mpix. Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów odpowiedzialny jest zaś akumulator o pojemności 5000 mAh, który wpiera ładowanie SuperVOOC o mocy 67 W.

Wersja realme 11 z modułem 4G po wyjęciu z pudełka działa w oparciu o system Android 13 z nakładką realme UI 4.0. Smartfon dostępny jest w kolorach Golden Aura i Black Pride. Producent postanowił, że w pierwszej kolejności trafi on do Wietnamu. Za urządzenie z 128 GB pamięci wewnętrznej trzeba tam zapłacić 7390000 dongów wietnamskich (równowartość ~1250 złotych), a cena za wersję z 256 GB wbudowanej pamięci wynosi 7990000 dongów wietnamskich (~1350 złotych). Do oficjalnej sprzedaży trafi 11 sierpnia br. Nie wiadomo czy smartfon zadebiutuje także na innych rynkach.

realme 11 4G (źródło: realme)

Producent przygotował także wersję z 5G

Chociaż to ten sam model smartfona, to jednak dopisek 5G naprawdę sporo zmienia w jego specyfikacji. Zacznijmy od ekranu. W tym przypadku jest on nieco większy niż w wersji z modułem 4G. Producent zdecydował się na umieszczenie tutaj 6,72-calowego wyświetlacza AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2400×1080 pikseli), częstotliwości odświeżania 90 Hz, częstotliwości próbkowania dotyku na poziomie 240 Hz oraz szczytową jasnością 680 nitów.

realme 11 5G (źródło: realme)

Pozmieniało się nieco także pod maską. realme 11 5G jest napędzany przez procesor MediaTek Dimensity 6100+, a za grafikę odpowiedzialny jest układ Arm Mali-G57 MC2. Podobnie jak w przypadku wersji z 4G z chipsetem współpracuje 8 GB RAM, który można wirtualnie rozszerzyć. Ten model dostępny jest jednak z jednym wariantem pamięci i jest to 256 GB – oczywiście rozszerzalne za pomocą kart micro SD.

Porównując obie specyfikacje, nie dostrzeżemy już więcej różnic w jej kluczowych elementach. Zarówno specyfikacja aparatu, jak i dane dotyczące akumulatora pozostają takie same w obu wersjach tego smartfona.

realme 11 5G trafił jednak na inny rynek. Smartfon dostępny będzie od 3 sierpnia na Tajwanie. Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: Midnight Black i Daybreak Gold, a jego cena wynosi 8990 dolarów tajwańskich (~1150 złotych). W tym przypadku również nie ma informacji o tym, czy urządzenie pojawi się na innych rynkach, a szkoda, ponieważ w niezbyt wygórowanej cenie ten smartfon mógłby stanowić ciekawą pozycję wśród średniopółkowców także w naszym kraju.