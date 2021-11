Do kopania kryptowaluty Raptoreum nie potrzeba kart graficznych, tylko mocnych procesorów

Wiadomo, jak wygląda sytuacja na rynku kart graficznych – są one bardzo słabo dostępne, a zainteresowanie kryptowalutami ciągle wzrasta. Górnicy poszukują kolejnych elektronicznych walut i okazuje się, że są takie, które wcale nie wymagają dedykowanych GPU. Jedną z nich jest Raptoreum, oznaczana jako RTM, która do efektywnego wydobywania potrzebuje mocnych procesorów.

Raptoreum – kryptowaluta, która bardzo lubi się z pamięcią Cache

Jakiś czas temu było głośno na temat kryptowaluty Chia, do pozyskiwania której górnicy musieli wyposażyć się w ogromne ilości dysków, przez co na rynku zaczęło brakować tak kiedyś popularnych potocznie nazywanych „talerzówek”. Oczywiście nie miało to większego wpływu na typowych konsumentów, bowiem mało kto już decyduje się na kupno klasycznego HDD, a to ze względu na wysoką dostępność i stosunkowo niskie ceny SSD (SATA, PCIe NVMe M.2).

Mimo to kolejni krypto kopacze szukają nowych walut – jedną z nich jest Raptoreum, która w ostatnim czasie zyskuje na popularności, ponieważ jest atrakcyjną alternatywą w czasach, gdy kupno karty graficznej w dobrej cenie niestety nie jest najłatwiejsze, a ich większych ilości już w ogóle.

Jak się okazuje, Raptoreum opiera się na kilku algorytmach wydobywania – GhostRider, Cryptonite, x16r oraz paru innych technikach, które wymagają większych ilości pamięci podręcznej Cache trzeciego poziomu (L3). Najlepiej będą spisywać się tu zatem procesory AMD Ryzen, bowiem mają one na pokładzie więcej pamięci L3 niż konkurencyjne układy Intel Core.

Dla przykładu 3-letni procesor AMD Ryzen 9 3900(X) został wyposażony w 64 MB pamięci cache trzeciego stopnia i oferuje moc 4600 H/s w wydobywaniu Raptoreum, natomiast wydany ostatnio Intel Core i9-12900K z 30 MB pamięci L3 zapewnia 3700 H/s. Przy tym najmocniejszy Ryzen z rodziny – 9 5950X – jest w stanie dostarczyć od 5100 do 6800 H/s, jednak zważywszy na cenę układów widać, że nie są one opłacalne – w porównaniu do AMD Ryzen 9 3900(X).

Co więcej, AMD jakiś czas temu zaprezentowało technologię 3D V-Cache, która umożliwi implementację jeszcze większych ilości pamięci Cache do procesorów Ryzen. Pierwsze konsumenckie układy wykorzystujące tę funkcję powinny pojawić się już na początku kolejnego roku – seria Ryzen 6000 może okazać się bardzo wydajna w wydobywaniu Raptoreum.