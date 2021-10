Przenośne dyski SSD – dlaczego warto? Przeglądamy ofertę Samsunga

Akcja partnerska

Wybór idealnego fizycznego nośnika na nasze dane często stanowi problem. Zadajemy sobie pytanie, czego tak naprawdę potrzebujemy, a sam wybór naprawdę nie jest prosty. Do dyspozycji mamy przeróżne rodzaje nośników – od klasycznych pendrive’ów, kart SD, aż po przenośne dyski talerzowe HDD.

Mimo że każde z powyższych rozwiązań ma wiele plusów, to liczba wad każdego z nich działa na naszą niekorzyść – użytkowników. Dyski talerzowe, mimo dobrej ceny, cechują się niskimi transferami przesyłów. Pendrive’y sprawdzają się raczej w transferach mniejszych plików przez fakt miniaturyzacji urządzenia – małe kości pamięci o wysokich pojemnościach są drogie. Natomiast karty SD zdają egzamin w przypadku aparatów czy kamer – rzadko używa się tego typu nośników gdzie indziej.

Z pomocą przychodzą jednak najbardziej nowoczesne, szybkie dyski SSD – między innymi produkcji Samsunga. Firma ma w swoim portfolio pełną ofertę nośników półprzewodnikowych, dedykowanych różnym odbiorcom. Sami zobaczcie, dlaczego warto zakupić przenośny dysk SSD właśnie tego producenta.

Wygoda i prostota – nasze najważniejsze pliki mamy pod ręką

Z roku na rok popularność internetowych chmur coraz bardziej rośnie. Niestety, mimo zalet tego typu rozwiązania, jest tutaj też wiele wad. Czasami zdarzy się, że nie mamy dostępu do internetu, albo – co równie złe – jakość naszego łącza nie pozwala nam pobrać programu czy gry, która swoje waży. Dyski Samsunga oferują wysokie transfery, które zdecydowanie przewyższają jakiekolwiek łącze.

Przenośny dysk SSD oferuje wysokie bezpieczeństwo

Czasami, mimo faktu, że mamy dostęp do sieci, nie z naszych przyczyn możemy chwilowo stracić dostęp do naszych plików, a nawet całkowicie je utracić. Często występują jakieś mniejsze problemy z serwerowniami chmur, a może się też zdarzyć, że dana serwerownia, gdzie znajduje się dysk z naszymi plikami, ulegnie większej awarii.

Mimo wygodnego rozwiązania przetrzymywania plików w chmurze, zawsze istnieje mniejsze lubi większe prawdopodobieństwo, że całkowicie stracimy nasz ważny projekt z pracy czy uczelni.

Posiadanie plików przy sobie jest bezpieczne. Dodatkowo Samsung, w przypadku każdego przenośnego nośnika półprzewodnikowego, oferuje sprzętowe szyfrowanie oraz, co ciekawe, wysoką odporność na upadki z wysokości do 2 m (*W oparciu o wewnętrzny test swobodnego upadku przeprowadzony w warunkach kontrolowanych. Wytrzymały nawet na upadek z 2 metrów).

Ponadto, dyski są objęte 3-letnią gwarancją, przez co nie musimy się obawiać o bezpieczeństwo naszych danych.

Dysk kupujemy na lata i nie musimy nic dopłacać

Mimo, że chmura jest obecnie bardzo popularnym rozwiązaniem, musimy liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Wielu producentów oferuje darmowy dostęp do plików online, jednak najczęściej są to pojemności rzędu 10 czy 15 GB.

Oczywiście jest to dobry sposób na szerszą zachętę użytkownika do pozostania przy tego typu rozwiązaniu, jednak im większą pojemność chmury chcemy wykupić, tym musimy więcej płacić za abonament – a zewnętrzny nośnik SSD kupujemy raz.

Nawet, jeśli przechowujemy mniejsze ilości plików, przenośny dysk SSD Samsunga jest na dłuższą skalę zdecydowanie bardziej opłacalnym wyborem, bowiem ceny najtańszych półprzewodników producenta są niskie i każdy może sobie pozwolić na taki zakup.

Dla każdego coś odpowiedniego – Samsung ma bogatą ofertę zewnętrznych dysków SSD

Dysk przenośny SSD Samsung T5

Przenośny dysk SSD to często spory wydatek, jednak Samsung dostosował swoje produkty pod przeróżne typy użytkowników. Najtańszym i zarazem najbardziej opłacalnym zewnętrznym nośnikiem danych producenta jest Samsung T5 o pojemności 500 GB. Jest przede wszystkim mały, bowiem jego wymiary – niezależnie od pojemności – wynoszą 57,3 × 74 × 10,5 mm, a jego waga to zaledwie 51 gramów.

Sami przyznajcie, że jest to idealne rozwiązanie dla każdego – ten kompaktowy dysk zmieści się do każdej kieszeni, nieważne czy jest to marynarka, czy jeansy. Co więcej, dany model oferuje wysokie transfery, bowiem prędkość odczytu to aż do 540 MB/s, za sprawą złącza USB 3.1 2. generacji.

Dysk jest sprzedawany w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i niebieskiej. Cena Samsung T5 rozpoczyna się od 300 złotych za wariant 500 GB, natomiast do wyboru mamy jeszcze 1 TB oraz 2 TB – nie muszę mówić, że to bardzo dobra oferta.

Dysk przenośny SSD Samsung T7 / T7 Touch

Dla bardziej wymagających użytkowników, oczekujących jeszcze wyższych prędkości przesyłu, Samsung przygotował dwa bliźniacze dyski – Samsung T7 oraz T7 Touch. Są to praktycznie identyczne konstrukcje, nieznacznie większe od poprzedniego modelu, o wymiarach 57 × 85 × 8 mm i wadze 58 gramów.

Oba nośniki oferują bardzo wysokie transfery, które przekładają się na prędkość do 1050 MB/s w odczycie sekwencyjnym oraz do 1000 MB/s w zapisie sekwencyjnym, a to wszystko dzięki złączu USB 3.2 2. generacji.

Przenośny dysk SSD Samsung T7 Touch różni się od podstawowego modelu T7 jedną główną cechą, bowiem wariant z dopiskiem Touch został wyposażony w dodatkowy pojemnościowy czytnik linii papilarny, który pozwala odblokować dostęp do plików. Jest to niezwykle bezpieczne rozwiązanie, ponieważ skaner jest wspierany sprzętowym 256-bitowym szyfrowaniem AES.

Model Samsung T7 jest dostępny w ofercie producenta w kilku ciekawych kolorach – czerwonym, niebieskim oraz szarym, a jego cena rozpoczyna się od 369 złotych. T7 Touch ma dwie wersje kolorystyczne – czarną oraz srebrną – a cena rozpoczyna się od 389 złotych.

Dysk przenośny SSD Samsung X5

A co jeśli jesteśmy niezwykle wymagającymi użytkownikami i chcemy przenośny dysk SSD z najwyższymi prędkościami? Samsung ma w ofercie model X5, który zda egzamin wszędzie tam, gdzie potrzebujemy wysokich transferów. Konstrukcja została wyposażona w interfejs NVMe, znany z najszybszych dysków na złączu M.2.

Dzięki tej technologii, sparowanej ze złączem Thunderbolt 3, dysk umożliwia rekordowo wysokie prędkości przesyłu danych – Samsung X5 cechuje się odczytem sekwencyjnym na poziomie do 2800 MB/s oraz zapisem sekwencyjnym do 2300 MB/s. Są to transfery, które sprawdzą się w praktycznie każdych zastosowaniach – szybkie przerzucenie wideo z komputera na komputer, galerii zdjęć czy innego ważnego projektu z pracy, który waży sporo gigabajtów.

Mimo świetnych osiągów, nośnik jest poręczny, ponieważ cechuje się wymiarami 119 × 62 × 19,7 mm i waży 150 g. Całość jest zamknięta w eleganckiej i jednocześnie nowoczesnej obudowie, która jest odporna na upadki z wysokości 2 m.

Cena za tak wydajny sprzęt jest naprawdę niska, patrząc na to, co Samsung X5 nam oferuje – rozpoczyna się od 859 złotych za model 500 GB.

Przenośny SSD Samsunga to coś, czym warto jest się zainteresować

Podsumowując, w portfolio Samsunga znajdziemy przeróżne zewnętrzne nośniki SSD, które producent oferuje w wielu konfiguracjach pamięciowych. Niezależnie czy ktoś studiuje, czy pracuje, tego typu urządzenie ułatwi każdemu przenoszenie swoich plików.

Mimo bardzo szerokiego wyboru, każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Warto zaznajomić się z ofertą przenośnych dysków SSD Samsunga, z kilku powodów – przede wszystkim atrakcyjnych cen, ale także stosunku możliwości do wydanej kwoty, a nawet przez fakt, że jest to po prostu pewne rozwiązanie.

Wpis powstał przy współpracy z Samsung Polska