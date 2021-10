Nowa karta graficzna dla górników kryptowalut na horyzoncie. Zapowiada się ciekawie

Producenci eksperymentują z różnymi metodami, które mają zniechęcić krypto kopaczy do dalszego wydobywania. Stosują na przykład blokady LHR, a jednocześnie idą im na rękę, oferując karty graficzne dedykowane do kopania kryptowalut. Jak się okazuje, XFX pracuje nad niereferencyjną wersją układu AMD BC-160, który ma wydobywać kryptowaluty.

Reklama

Na rynek coraz częściej trafiają karty graficzne zaprojektowane specjalnie z myślą o górnikach kryptowalut. Jest to oczywiście spowodowane obecną sytuacją, a mianowicie niedoborem kart graficznych w sklepach, które jeśli już pojawiają się, to w wygórowanej cenie.

Karta graficzna XFX AMD BC-160 okazuje się wydajną konstrukcją

W sieci pojawiły się zdjęcia, które ujawniają wiele informacji na temat tajemniczej karty graficznej. Przede wszystkim warto wspomnieć, że układ AMD BC-160 opiera się na rdzeniu Navi 12, czyli czipie, który został wytworzony przez TSMC w 7-nm procesie technologicznym FinFET na podstawie architektury poprzedniej generacji, czyli AMD RDNA 1.0, wykorzystywanej w kartach AMD Radeon RX 5000.

Reklama

Jak się okazuje, rdzeń Navi 12 trafił jedynie do dwóch kart – mobilnego AMD Radeon Pro 5600M oraz desktopowego AMD Radeon Pro V520. W tym pierwszym, mobilnym miał on 2560 procesorów strumieniowych, natomiast model V520 oferował ich już nieco mniej, bo dokładnie 2304.

Model XFX AMD BC-160 ma na pokładzie wariant rdzenia Navi 12 z tą samą liczbą procesorów strumieniowych, co Radeon Pro V520, czyli 2304. Co więcej, tajemniczy układ jest też wyposażony w 8 GB pamięci wideo na kościach HBM2 – idealnie się to pokrywa z wcześniej wymienionym modelem AMD Radeon Pro V520, który cechuje się identyczną specyfikacją.

AMD BC-160 bardzo dobrze sprawdza się w wydobywaniu kryptowalut, ponieważ osiąga moc 69,5 MH/s, co daje lepszy o 25% wynik w porównaniu z kartą z tej samej generacji Navi, czyli Radeon RX 5700 XT – najprawdopodobniej dzieje się tak za sprawą bardzo szybkiej pamięci wideo. Jeżeli zaś chodzi o konsumpcję prądu, karta wymaga pojedynczego złącza 8-pin, a TGP wynosi 150 W.

Niestety, obecnie nie mamy informacji, czy karta trafi do sprzedaży, jednakowoż wydaje się bardzo wydajna zarówno pod względem efektywności w wydobywaniu, jak i poboru prądu.