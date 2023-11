Wystartował preorder PlayStation Portal. Znamy europejską cenę

PlayStation Portal to najnowsze urządzenie do grania, które wyjdzie spod ręki Sony. Swój debiut ma mieć jeszcze w listopadzie, ale dotychczas w krajach Unii Europejskiej nie można było składać zamówień przedpremierowych i nie znaliśmy też dokładnych cen. Teraz to się jednak zmieniło!

Preorder PlayStation Portal wystartował

PlayStation Portal ma mieć swoją premierę 15 listopada 2023 roku, ale najnowsze informacje ze strony niemieckiego oraz włoskiego Amazona sugerują, że może się to opóźnić o trzy dni. Warto podkreślić, że wcześniej sprzęt wyprzedał się w Japonii w ciągu dwóch tygodni od momentu premiery, a później także w Wielkiej Brytanii oraz w USA.

PlayStation Portal dotychczas wielokrotnie był krytykowany przez społeczność graczy, więc tak dobre przyjęcie może dziwić. Krytyka PS Portal nie była przecież bezpodstawna, ponieważ ten sprzęt w samych założeniach jest bezsensu. Nie odpala samodzielnie gier, a do działania potrzebuje włączonego PlayStation 5 i nie można na nim korzystać z usługi streamowania w chmurze.

Przedsprzedaż PS Portal wystartowała właśnie w pierwszych krajach Unii Europejskiej. Na niemieckim oraz włoskim Amazonie można już składać przedpremierowe zamówienia na najnowszy sprzęt Sony. Dostawy zostały przewidziane na kolejno 18-20 listopada (Niemcy) oraz 22-23 listopada (Włochy).

Europejska cena PlayStation Portal

Poznaliśmy wreszcie cenę, jaką przyjdzie klientom w Unii Europejskiej zapłacić za PlayStation Portal. Sony wyceniło najnowszy sprzęt na 219,90 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje około 980 złotych. Do ceny należy doliczyć także 4 euro (prawie 18 złotych) za wysyłkę. Wcześniej sporo osób sugerowało, że za PS Portal trzeba będzie zapłacić grubo ponad 1200-1300 złotych, co byłoby absurdalną kwotą, jak na to, co oferuje to urządzenie.

Tak wygląda PlayStation Portal (źródło: PlayStation)

Na ten moment nie można jeszcze składać zamówień bezpośrednio w Polsce, ale Sony ma już na swojej stronie URL, który potwierdza, że pojawi się taka opcja (na razie prowadzi do wyłączonej strony). Zdaje się więc, że kwestią czasu jest poinformowanie o cenie w złotówkach i rozpoczęcie przedsprzedaży także w naszym kraju.