Vivaldi przyniesie wytchnienie Twojemu laptopowi

Przeglądarka Vivaldi nadal ma marginalne znaczenie na rynku. Nie brakuje jednak osób, dla których jest to optymalny program do surfowania po sieci. Czy się go lubi, czy nie – trzeba przyznać, że rozwija się bardzo dynamicznie i właśnie mamy na to kolejny dowód: premierę wersji oznaczonej numerem 6.7.

Vivaldi 6.7 już tu jest. Jakie nowości ze sobą przynosi?

Pierwszą z nowości w Vivaldi 6.7 docenią użytkownicy laptopów z niewielką ilością RAM-u. Chodzi o funkcję oszczędzania pamięci (Memory Saver), która automatycznie zwalnia zasoby blokowane przez nieaktywne karty. Działa to w ten sposób, że jeśli masz w przeglądarce pootwierane strony, które od dłuższego czasu nie były używane, to narzędzie automatycznie je zahibernuje. Odzyskasz w ten sposób pamięć, a możliwe, że nieznacznie wydłużysz też czas działania swojego urządzenia.

źródło: producent

Funkcja Memory Saver umożliwia również ustalenie, po jakim czasie karty mają być „zamrażane” (po 1, 2, 3 lub 6 godzinach). Niezmiennie istnieje też możliwość ręcznego hibernowania – zarówno grup kart, jak i całych przestrzeni roboczych.

Program pomoże także użytkownikom korzystającym z kanałów RSS. Automatycznie wykryje ich obecność (nawet tam, gdzie nie sposób je zauważyć). O ich dostępności poinformuje za pomocą ikonki czytnika na pasku adresu.

źródło: producent

Jeszcze więcej tego dobrego

Oczywiście nowości w tym wydaniu jest więcej. Vivaldi 6.7 upraszcza tworzenie przestrzeni roboczych (wystarczy zaznaczyć kilka kart i po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zobaczysz taką opcję), rozszerza możliwości eksportowania danych (o zapisane hasła i kanały RSS) oraz umożliwia wygodne korzystanie z podzielonego ekranu na komputerach Mac.

Nie ma tu może żadnych rewolucyjnych zmian, ale to kolejna aktualizacja przynosząca praktyczne nowinki – niespełna dwa miesiące po poprzedniej. Wówczas przeglądarka została wzbogacona o obsługę rozszerzeń Chrome w obrębie paska bocznego czy też rozbudowany panel do zarządzania uprawnieniami stron internetowych.

Pobierz Vivaldi 6.7. Już można

Aktualizacja jest już dostępna dla obecnych użytkowników przeglądarki, a Ci, którzy dopiero chcieliby jej dać szansę, mogą pobrać ją z oficjalnej strony. Z Vivaldi można bez problemu korzystać na komputerach z systemami Windows, macOS i Linux.