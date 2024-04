Shell ogłosił nową promocję na paliwo

Z pewnością wielu kierowców, zresztą tak samo jak ja, przejeżdżając obok stacji benzynowej z przerażeniem spogląda na rosnące ceny paliw. Tym bardziej każda promocja na paliwo powinna ucieszyć duże grono osób. Shell wprowadził właśnie ofertę, dzięki której podczas każdego tankowania można sporo zyskać.

Na czym polega nowa promocja na paliwo na stacjach Shell?

Nowa promocja została przez firmę nazwana „Shell V-Power napędza korzyści”. Dotyczy ona zakupu paliw premium Shell V-Power 95 oraz Shell V-Power Diesel. Uczestnicy programu lojalnościowego ClubSmart będą otrzymywać trzy punkty za każdy litr zatankowanego paliwa premium od poniedziałku do soboty, a w niedziele liczba punktów wzrasta do sześciu, co stanowi potrojenie dotychczasowej liczby punktów. Należy zauważyć, że paliwo Shell V-Power Racing nie jest objęte tą promocją.

źródło: Shell

Dodatkowe, promocyjne punkty są przyznawane niezależnie od częstości wizyt i bez minimalnych wymagań co do ilości zatankowanego paliwa czy też pieniędzy zostawionych na stacji. Warto podkreślić, że ta oferta łączy się z innymi, dotychczas obowiązującymi, np. wszyscy korzystający ze zniżek na paliwo wynikających z Karty Dużej Rodziny również otrzymają dodatkowe punkty. Promocja dotyczy zarówno stacji własnych Shell, jak i stacji partnerskich, jednak wyjątkiem są tutaj stacje samoobsługowe.

Zebrane punkty można wymienić na różne nagrody, ale też da się nimi zapłacić za paliwo. Dzięki nowej promocji Shella można zatem szybciej zdobyć punkty potrzebne do obniżenia rachunku za tankowanie na stacji benzynowej.

Jak dołączyć do programu lojalnościowego Shell?

Jeśli nie jesteście członkami programu lojalnościowego, to oczywiście nic straconego, bo dołączenie do niego jest naprawdę proste. Proces rejestracji zajmuje zaledwie kilka minut i można go przeprowadzić, przechodząc na dedykowaną stronę internetową. Po zainstalowaniu aplikacji i zalogowaniu nowi użytkownicy natychmiast otrzymują wirtualną kartę członkowską, która umożliwia korzystanie z programu.