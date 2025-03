Qualcomm znowu namiesza w nazwach swoich procesorów

W 2021 roku Qualcomm postanowił zmienić schemat nazewnictwa swoich procesorów, aby był on bardziej zrozumiały dla klientów. Amerykanie najwyraźniej zapomnieli o swoich deklaracjach, ponieważ nazwa najnowszego układu będzie zaskakująco nielogiczna.

Qualcomm Snapdragon 8s Elite

Dopiero co pojawiły się informacje na temat nowego procesora Snapdragon 8s Elite. Renomowany leakster z Chin, Digital Chat Station, przekazał, że będzie on składał się z jednego rdzenia Cortex-X4 o częstotliwości taktowania do 3,21 GHz, trzech wydajnościowych rdzeni z zegarem do 3,01 GHz oraz dwóch taktujących do 2,8 GHz i kolejnych dwóch z zegarem do 2,02 GHz (w każdym przypadku Cortex-A720). Według DSC za grafikę zaś miał odpowiadać układ Adreno 825 GPU.

Spodziewana nazwa nowego procesora wydawała się oczywista, ponieważ Amerykanie od lat wprowadzali na rynek słabszą wersję flagowego układu z literką „s”, która wskazywała, że stoi on niżej w hierarchii niż prezentowany wcześniej topowy SoC.

Nie Snapdragon 8s Elite, a Snapdragon 8s Gen 4

Dziś Digital Chat Station ujawnił, że słabsza wersja procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite będzie się nazywała Snapdragon 8s Gen 4, a nie Snapdragon 8s Elite. Jego nazwa kodowa to zaś SM8735. Informator powtórzył przekazane wcześniej informacje dotyczące konfiguracji rdzeni:

1x Cortex-X4 3,21 GHz,

3x Cortex-A720 3,01 GHz,

2x Cortex-A720 2,80 GHz,

2x Cortex-A720 2,02 GHz.

Ponownie pojawia się też informacja o Adreno 825 GPU – ma to być grafika tej samej generacji, co Adreno 830, ale ze „zredukowanym rozmiarem rdzenia”. Digital Chat Station podał również, że Snapdragon 8s Gen 4 ma osiągać w AnTuTu ponad 2 miliony punktów, czyli zauważalnie mniej niż topowe smartfony z Androidem oraz Snapdragonem 8 Elite i MediaTekiem Dimensity 9400 – to poziom Snapdragona 8 Gen 3.

Według chińskiego informatora nowy SoC nie będzie miał pamięci podręcznej, ale za to otrzyma ten sam ISP co Snapdragon 8 Elite. Układ zostanie wyprodukowany przez TSMC z użyciem 4-nm procesu technologicznego. Amerykanie podobno zamierzają go wprowadzić na rynek w kwietniu 2025 roku i jeszcze w tym samym miesiącu zadebiutuje pierwszy smartfon z nim na pokładzie.

Dlaczego Snapdragon 8s Gen 4, a nie Snapdragon 8s Elite?

Nazwa nowego procesora nie jest wzięta „z kosmosu”. Długo mówiło się, że Snapdragon 8 Elite ma się nazywać Snapdragon 8 Gen 4, ale Amerykanie w ostatniej chwili zmienili jego nazwę. Patrząc z tej perspektywy, nazwa Snapdragon 8s Gen 4 wydaje się logiczna. Nie każdy klient będzie jednak tego świadomy.

Nie wiadomo, dlaczego Qualcomm zdecydował się na taki ruch – być może dlatego, żeby „nie ująć renomy” układowi z dopiskiem „Elite”, który bazuje na rdzeniach Oryon, podczas gdy Snapdragon 8s Gen 4 wykorzysta rdzenie Cortex-X4 i Cortex-A720.