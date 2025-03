Disney+ dodaje wyczekiwaną przez użytkowników funkcję

Właściciel serwisu Disney+ zareagował na prośby swoich subskrybentów i wreszcie dodał nową możliwość w sekcji „Kontynuuj oglądanie”. Na czym polega ta funkcja?

Nowa opcja Disney+ przyda się w utrzymaniu porządku

Każdemu z nas zdarza się, że rozpoczynamy oglądanie filmu, serialu czy programu w serwisie streamingowym, ale dane treści akurat nie przypadają nam do gustu. Choć nie ma nic prostszego niż zmiana tytułu na inny, to często pozostaje on zapisany i tworzy na naszym profilu nieprzyjemny bałagan.

W przypadku platformy Disney+ takie uruchomione treści gromadzone są w sekcji „Kontynuuj oglądanie”. Dotychczas lądowało tam dosłownie wszystko – zarówno treści, których oglądanie chcemy kontynuować w przyszłości, jak i te tytuły, które nie przypadły nam do gustu lub uruchomiliśmy je przypadkowo. Niestety serwis Disney+ nie pozwalał dotychczas ingerować w tę sekcję. Teraz sytuacja wreszcie się zmieniła.

Firma The Walt Disney Company na prośbę użytkowników wdraża aktualizację sekcji „Kontynuuj oglądanie”. Subskrybenci będą wreszcie mogli wreszcie usuwać tytuły, zarówno te, które zostały już obejrzane, jak i dodane przez przypadek.

Funkcja usuwania tytułów z sekcji „Kontynuuj oglądanie” w Disney+ w przeglądarce internetowej (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Jak usuwać treści w sekcji „Kontynuuj oglądanie” na platformie Disney+?

Zasada działania nowej funkcji jest bardzo prosta. Jeśli chcesz usunąć dany tytuł na telewizorze, wystarczy, że przejdziesz do sekcji „Kontynuuj oglądanie”, a następnie naciśniesz i przytrzymasz przycisk zatwierdzania na pilocie. W dolnej, prawej części ekranu pojawi się komunikat z przyciskami do wyboru: Usuń lub Anuluj.

W przypadku urządzenia mobilnego wystarczy przejść do wiersza „Kontynuuj oglądanie”, stuknąć w trzy kropki zlokalizowane pod grafiką danego tytułu i wybrać opcję „Usuń”. Z kolei w przeglądarce internetowej opcję usuwania znajdziecie pod przyciskiem minusa w prawym górnym rogu zdjęcia konkretnej treści umieszczonej w sekcji „Kontynuuj oglądanie”. Co istotne, z funkcji usuwania nie można skorzystać w przypadku wydarzeń na żywo – są one usuwane automatycznie po zakończeniu transmisji.

Aktualizacja dotarła już do użytkowników w Polsce, korzystających z Disney+ na urządzeniach mobilnych z systemem iOS, na Apple TV, a także w przeglądarce. Jak zaznaczono w komunikacie, w kolejnych tygodniach opcja ta trafi również na pozostałe platformy.