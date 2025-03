Tani czytnik e-booków. Co oferuje PocketBook Verse Lite za niecałe 500 złotych?

Chcesz kupić czytnik e-booków, ale nie chcesz przeznaczać na ten cel nie wiadomo jak dużych pieniędzy? Jeśli tak, to PocketBook Verse Lite jest nowością, która może Cię zainteresować. Rzućmy okiem na to, co konkretnie ma do zaoferowania.

PocketBook Verse Lite to tani czytnik e-booków o niezłej specyfikacji

PocketBook Verse Lite to nowy czytnik e-booków w ofercie szwajcarskiego producenta. Uzupełnia ją, jako najtańszy przedstawiciel serii Verse. Innymi słowy: jest modelem podstawowym, kierowanym do użytkowników poszukujących niedrogiego urządzenia do wygodnego czytania książek.

Model Verse Lite został wyposażony w 6-calowy wyświetlacz E Ink Carta o rozdzielczości 758×1024 piksele (co daje DPI na całkiem przyzwoitym poziomie 212). Ekran jest dotykowy i obsługuje 16 odcieni szarości, a przednie doświetlenie ułatwia oddawanie się lekturze po zmroku, jak i w pełnym słońcu.

Litowo-jonowy akumulator o pojemności 1000 mAh zapewniać ma do miesiąca użytkowania bez konieczności jego doładowywania. W środku znajduje się też dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 1 GHz, 512 MB RAM oraz 8 GB pamięci masowej. Ta ostatnia spokojnie pomieści setki książek, a wśród obsługiwanych formatów znajdują się PDF, DOCX, EPUB, FB2, MOBI, AZW3 i DJVU. W dodatku istnieje możliwość skorzystania z usług Legimi i Empik Go.

PocketBook Verse Lite (fot. PocketBook)

Co jeszcze oferuje i ile kosztuje czytnik PocketBook Verse Lite?

W kontekście łączności czytnik PocketBook Verse Lite oferuje Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz oraz złącze USB typu C. Całość działa pod kontrolą Linuxa i zawiera kilka dodatkowych aplikacji, takich jak słowniki, czytnik RSS, kalkulator czy gry. Wymiary urządzenia to 156x108x7,6 mm, a waga wynosi jedynie 170 gramów – mobilność także powinna być więc atutem.

Urządzenie lada chwila trafi do sprzedaży w Polsce, a jego sugerowana cena wyniesie 489 złotych. Różnica cenowa względem modelu bez Lite w nazwie jest więc niewielka, a jak wypadają w starciu na specyfikacje? Spójrzmy…

Specyfikacja PocketBook Verse Lite vs Verse vs Verse Pro

Poniżej możesz zobaczyć porównanie cech poszczególnych modeli z serii Verse marki PocketBook: