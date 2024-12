Najnowsze smartwatche Huawei taniej i z gratisami! Promocji jest jednak więcej

Artykuł sponsorowany

Mam dobre wieści. Powtarzam: mam dobre wieści. A właściwie nawet rewelacyjne – pod warunkiem, że planowaliście zakup najnowszego sprzętu Huawei. Jeśli na liście macie smartwatche z serii Watch GT 5, tablety, słuchawki lub smartfony – usiądźcie wygodnie, bo za chwilę dowiecie się, jak zaoszczędzić i jeszcze dostać fajne gratisy.

Świąteczne okazje to najnowsza promocja, którą Huawei odpalił w swoim sklepie huawei.pl. Klikając tutaj zostaniecie przeniesieni do strony głównej akcji promocyjnej, tymczasem skupmy się na najciekawszych – według mnie – ofertach. Aha, pamiętajcie, że te obowiązują do 29 grudnia (lub do wyczerpania zapasów).

Huawei Watch GT 5 (Pro) taniej pierwszy raz od premiery

Najnowsze zegarki inteligentne Huawei z serii Watch GT 5 (Pro) zadebiutowały w drugiej połowie września, więc można powiedzieć, że właściwie dopiero co. Nie kojarzę, by przez te ostatnie trzy miesiące można było je kupić w jakiejkolwiek promocji. I w sumie nie ma się co dziwić – to naprawdę świetne urządzenia (z obsługą płatności Quicko, możliwością odpisywania na wiadomości czy ulepszonymi sensorami) i zapewne adekwatnie (czyli świetnie) się sprzedaje, więc producentowi jest średnio na rękę, by dodatkowo go promować obniżkami cen. Aż wreszcie…

Nadeszła świąteczna promocja w sklepie huawei.pl, a wśród najciekawszych ofert znalazły się właśnie te na serię zegarków Huawei Watch GT 5 (modele standard i Pro), nazwane na potrzeby akcji – Christmas Edition. Ceny wszystkich wariantów obniżone zostały o 100 złotych, a dodatkowo, do każdego z nich, Huawei gratis dorzuca alternatywny pasek (o wartości ok. 139 złotych). Jeśli ktoś i tak planował zakup, takie atrakcje powita z radością.

Wyjątkiem jest Huawei Watch GT 5 Active 41 mm, którego cena zjechała o 200 (a nie 100) złotych, jak również Huawei Watch GT 5 Blue 41 mm, do którego dodatkowo można dokupić wagę inteligentną za zaledwie 39 złotych. Lubię te huaweiowe bundle – sama z nich korzystam (kiedyś zrobiłam deala, kupując tanią opaskę z wagą i paskiem gratis :)).

Warto wiedzieć, że staniały również modele z poprzedniej serii, Watch GT 4, zarówno większe (46 mm), jak i mniejsze (41 mm). Nie będę jednak przywoływała ich cen ze względu na ogrom przeróżnych wersji – zainteresowanych odsyłam do sklepu.

Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

A jeśli nie lubicie okrągłych zegarków…

Pozostając w temacie smartwatchy, w bardzo dobrej cenie jest też Huawei Watch Fit 3, czyli fajny zegarek dla osób, które preferują kwadratowe, a nie okrągłe, inteligentne czasomierze. Do jego największych zalet trzeba zaliczyć super jasny AMOLED-owy wyświetlacz (1500 nitów), lekkość i świetny czas pracy.

Aktualnie Watch Fit 3 kosztuje, w zależności od wersji kolorystycznej, od 549 złotych, a do tego producent dorzuca dodatkowy pasek (o wartości ok. 99 złotych) i roczną ochronę ekranu. Największą przeceną objęte zostały obie odmiany Sport Edition (księżycowy biały i czarny, obie wyglądają zaje…fajnie) – o 190 złotych.

Przy okazji dodam, że w ramach promocji staniał też Huawei Watch Fit 2 – do 399 złotych.

Huawei Watch Fit 3 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Zegarki to nie wszystko. Spójrzmy na tablety, smartfony i słuchawki

Jeśli podczas ostatniej promocji na Black Friday biliście się z myślami czy kupić tablet Huawei MatePad Pro 12.2 PaperMatte Edition i ostatecznie z jakiegoś powodu się nie zdecydowaliście, Huawei wyciąga do Was rękę, powtarzając czarnopiatkową promocję. Dzięki temu, ponownie (i fajnie!), możecie nabyć ten rewelacyjny sprzęt za 3699 złotych – w zestawie z rysikiem i klawiaturą. Korzystam z niego nieustannie, a to chyba całkiem dobra rekomendacja? Matowy ekran w najlepszej odsłonie, mega wygodna klawiatura, doskonały czas pracy i elegancki wygląd – takie połączenie po prostu się sprawdza.

Kaśka, a może jakiś tańszy tablet?! Się robi. W promocji możecie znaleźć Huawei MatePad 11,5” S z matowym ekranem za 1499 złotych (można dokupić rysik za 199 złotych) oraz Huawei MatePad 12 X z błyszczącym ekranem i klawiaturą w zestawie, rysikiem i ochroną ekranu – za 1999 złotych. To tyle o tabletach, czas na mniejszy sprzęt.

Huawei Pura 70 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Osoby, które szukają nowego smartfona, przedkładając możliwości fotograficzne nad brak fabrycznego GMS, powinny zainteresować się ofertą na Huawei Pura 70 Ultra – Kordas nazwał go mocarzem foto. Bo – rzeczywiście – jeśli chodzi o aparaty, niewątpliwie jest w TOP najlepszych smartfonów na rynku. A teraz nie dość, że można go kupić sporo taniej niż dotychczas, bo za 4999 złotych (16/512 w wersji brązowej), to jeszcze gratis otrzymujemy etui, półroczną ochronę ekranu oraz słuchawki Huawei FreeClip. Wartość dodatków, sądząc po szacunkach producenta, opiewa na ponad tysiąc złotych.

Wspomniałam o FreeClipach, a od nich już prosta droga do rewelacyjnych słuchawek Huawei FreeBuds Pro 3, które wciąż można kupić za 599 złotych. Tak niska cena (niska – przypomnijcie sobie ile kosztowały rok temu) to zapewne pokłosie nadchodzącej polskiej premiery modelu kolejnej generacji, zaprezentowanych już w Chinach FreeBuds Pro 4, ale motywacja schodzi na drugi plan, gdy oferta jest naprawdę atrakcyjna.

Promocją zostały objęte również tańsze modele słuchawek:

Huawei FreeBuds SE 2: 149 złotych,

Huawei FreeBuds 5i: 249 złotych,

Huawei FreeBuds 6i: 349 złotych.

Huawei FreeClip we wszystkich wersjach kolorystycznych na tle Huawei MatePad Pro 12.2 PaperMatte Edition (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Dwie ważne rzeczy zanim pójdziecie na zakupy

Na koniec przypomnę – ofertę Świąteczne okazje znajdziecie na huawei.pl i możecie z niej skorzystać do 29 grudnia (lub do wyczerpania zapasów).

Przy okazji druga rzecz, zamawiając z oficjalnego sklepu producenta na kwotę powyżej 200 złotych możecie liczyć na darmową dostawę, a za zapisanie się do newslettera jest 50 złotych rabatu.

