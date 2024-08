Kolejny bank w Polsce włącza mobilną weryfikację tożsamości konsultanta

Już sześć dużych banków w Polsce oferuje weryfikację tożsamości dzwoniącego konsultanta z poziomu aplikacji mobilnej. To prosty sposób na to, by zwiększyć nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale też samo bezpieczeństwo podczas rozmów telefonicznych.

Bank Pocztowy włącza mobilną weryfikację tożsamości konsultanta

Już od pewnego czasu weryfikacja tożsamości konsultanta z poziomu aplikacji mobilnej jest dostępna dla klientów BNP Paribas, Credit Agricole, mBank i PKO BP, a od lipca takie zabezpieczenie oferuje także ING. Przed końcem roku na wprowadzenie tego rozwiązania zdecydować ma się również Santander, a tymczasem wdrożył go Bank Pocztowy.

mat. prasowe

To właśnie Bank Pocztowy jest tytułowym „kolejnym”. Ogłosił to za pośrednictwem swojego biura prasowego, w którym wyjaśnił też, na czym dokładnie polega tego typu weryfikacja.

Jak to działa?

A działa to tak, że użytkownik odbierający telefon od (rzekomego) pracownika infolinii może dokonać szybkiej weryfikacji jego tożsamości. Wystarczy, że poprosi go o potwierdzenie danych, a po chwili aplikacja Pocztowy wyświetli powiadomienie push „Weryfikacja pracownika Banku. Pocztowy: Nowa operacja oczekuje na potwierdzenie. Kliknij, aby zweryfikować tożsamość pracownika Banku”.

mat. prasowe

Po jego kliknięciu następuje przekierowanie użytkownika do sekcji w aplikacji Pocztowy, w której znajdują się następujące informacje:

imię i nazwisko pracownika,

miejsce pracy

oraz data i godzina wygenerowania powiadomienia w aplikacji.

Właściwie to oczywiste, ale i tak warto podkreślić, że taka weryfikacja odbywa się bez konieczności przerywania połączenia – wszystko odbywa się „tu i teraz”.

Brak powiadomienia = ostrzeżenie

Jeśli powiadomienie nie pojawi się na ekranie smartfona, jest to jasny sygnał, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z próbą oszustwa. Konkretnie ze spoofingiem, czyli metodą polegającą na podszywaniu się pod numery telefonów.

Gdy istnieje choćby cień wątpliwości, co do tego, że faktycznie mamy do czynienia z pracownikiem, należy się rozłączyć. Oszuści potrafią być bardzo przekonujący i mogą na przykład wyjaśniać brak komunikatu tymczasowymi problemami technicznymi. Warto zachować szczególną ostrożność i nie dawać się nabrać na takie chwyty.