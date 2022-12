Zamawiasz Ubera, podjeżdża Mustang Mach-E. Uber Comfort w kolejnych miastach

Przewozy zamawiane przez aplikację to jedna z najwygodniejszych form szybkiego przemieszczania się z punktu A do punktu B – na lotnisko, dworzec, czy z imprezy do domu. Uber Comfort oferuje podwyższony standard podróży w lepszych samochodach, a teraz skorzystamy z niego w kolejnych miastach.

Podróż Mustangiem, a może Volvo?

To, czym wyróżnia się Uber Comfort w porównaniu z najczęściej wybieranym UberX, to wyższy standard. Po pierwsze przejazdy Comfort prowadzone są przez kierowców, którzy mają największe doświadczenie i najwyższe oceny – średnia takich ocen to minimum 4.85. Drugim aspektem są zdecydowanie lepsze auta. Najpopularniejszym modelem samochodu w taryfie Comfort jest Toyota Corolla. Poza nią możemy spotkać też takie rarytasy, jak Tesla model S, Volvo S90, Mustang Mach-E czy Lexux GS. Jest więc na bogato.

Mustang Mach-E (fot. Ford Polska)

W listopadzie 2022 roku klienci korzystali z usługi Comfort głównie w piątki i soboty, w godzinach między 18:00 a 21:00. Czas trwania takiego przejazdu jest o 45% dłuższy względem standardowego UberX, ale oczekiwanie na przyjazd kierowcy pozostaje niezmienny i wynosi około 5 minut. Pasażerowie w zdecydowanej większości, bo aż w 90%, korzystają z bezgotówkowych form płatności za przejazd. Wśród korzystających z taryfy Comfort są m.in. osoby wykonujące ponad 100 przejazdów miesięcznie.

Zaskakującą ciekawostką jest fakt, że najdłuższa podróż, odbyta przy pomocy Ubera, miała dystans prawie 871 km i trwała ponad 11 godzin. Chyba aż boję się pomyśleć, ile musiał za tą przyjemność zapłacić pasażer tego przejazdu.

17 lokalizacji objętych Uber Comfort

Obecnie luksusowy Uber Comfort dostępny jest w łącznie 17 lokalizacjach na terenie Polski. Zaliczają się do nich Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Trójmiasto, Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Częstochowa, Rzeszów i Kielce. Komfortowy przejazd odbędziemy także w Białymstoku, Radomiu, Olsztynie oraz Aglomeracji Śląskiej. Liczba tych miast z pewnością w najbliższym czasie będzie sukcesywnie się zwiększać.