Minecraft Dungeons sprzedaje się jak ciepłe bułeczki – lepiej niż Animal Crossing!

Chyba każdy przyzna, że Animal Crossing: New Horizons zapiszę się na kartach historii jako jedna z najpopularniejszych gier 2020 roku. Co najlepsze, ta ekskluzywna dla Nintendo Switch gra, przez aż 3 miesiące utrzymywała się na pierwszym miejscu najlepiej sprzedających się gier w eShopie. Jak to jednak śpiewała kiedyś Anna Jantar – „Nic nie może przecież wiecznie trwać…”

Minecraft Dungeons to hit sprzedaży

Sprzedaż gier na przeróżnych platformach to zawsze dla mnie arcyciekawy temat, pokazujący jakie gusta mają konkretni gracze. Na platformie Nintendo od zawsze królowały ich tytuły ekskluzywne, co nie powinno dziwić, patrząc na ich wysoką jakość produkcyjną. Rzadko kiedy pierwsze miejsce w eShopie zajmuje gra od innego wydawcy. Co ciekawe, teraz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to gra… Microsftu się liderem sprzedaży na Nintendo Switch.

Minecraft Dungeons miało swoją premierę 26 maja 2020 roku na PC, Xboksie One, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Gra ta zdobyła całkiem ciepłe (aczkolwiek nie rewelacyjne) recenzje i cieszy się do tej pory wśród graczy umiarkowaną popularnością. Na korzyść gry przemawia oczywiście popularna marka, dobre wykonanie i całkiem niska cena jak na nowy tytuł.

Czy Minecraft Dungeons słusznie znalazło się na pierwszym miejscu rankingu sprzedaży? Moim zdaniem bez dwóch zdań tak, bo miałem już okazję zagrać w to „kanciaste Diablo” dzięki Xbox Game Pass. Nie jest to może kandydat do mojej gry roku, ale przyznać muszę, że jest to bardzo przyjemny tytuł — w szczególności na małym przenośnym ekranie konsoli lub w kooperacji.

Swoją drogą Minecraft Dungeons i recenzowane ostatnio przeze mnie Gears Tactics pokazują, że kierunek, który obrał Microsoft przy tworzeniu nowych gier (zarówno tych na wyłączność, jak i multiplatformowych), powoli przynosi całkiem ciekawe rezultaty. Na razie nie możemy mówić tu o jakiś ogromnych hitach AAA — ale jeśli tak dalej pójdzie, to wydaje mi się, że Microsoft dzięki Xbox Game Studios i Xbox Game Pass może być spokojny o przyszłość Xbox Series X.

A czy Wy kupiliście Minecraft Dungeons?

