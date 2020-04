Death Stranding na PC opóźnione – studio Kojima Productions zostało tymczasowo zamknięte

Twórców gier wideo pokroju Hideo Kojimy jest na świecie bardzo niewielu i albo się ich kocha, albo nienawidzi. Stworzenie takiego projektu jak Death Stranding wymagało nie tylko ogromnego doświadczenia, ale też sporej odwagi i pewności siebie. Tytuł ten miał trafić na komputery osobiste już w czerwcu, jednak epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany Kojima Produtions.

Jakiś czas temu internet obiegła informacja o domniemanym zarażeniu jednego z pracowników Kojima Productions koronawirusem SARS-Cov-2. Choć już wtedy zakładano, że premiera konwersji Death Stranding ulegnie opóźnieniu, to przedstawiciele studia całkowicie milczeli w tej sprawie.

Na Twitterze KojiPro pojawiła się wreszcie oficjalna informacja o tymczasowym zamknięciu studia. Death Stranding na PC zadebiutuje dopiero 14 lipca tego roku, czyli miesiąc później niż pierwotnie planowano. Ponadto potwierdziły się wieści o tymczasowym zamknięciu biura autorów przygody Sama Bridges, którzy mają teraz pracować w formule home office.

Warto przypomnieć, że gra w wersji na komputery osobiste zostanie wzbogacona o dodatkową treść inspirowaną serią Half-Life, tryb fotograficzny, a także – co dość oczywiste – doczeka się licznych, czysto technicznych poprawek.

Following the temporary closure of KOJIMA PRODUCTIONS, we have had to delay the PC launch of DEATH STRANDING to July 14, 2020, to allow more development time amidst the current work-from-home orders in place. Thank you all for your patience and continued support!#keeponkeepingon pic.twitter.com/euOmebcdQj

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) April 21, 2020