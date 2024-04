Istnieje wiele przykładów bezpłatnego oprogramowania, którego twórcy oferują płatne pakiety, zapewniające dodatkowe funkcje. Przeglądarka DuckDuckGo również udostępniła subskrypcję, obejmującą trzy usługi, skupione wokół różnych aspektów bezpieczeństwa danych użytkownika.

Przeglądarka DuckDuckGo wprowadza płatną subskrypcję

Tak się złożyło, że w tym samym czasie aż dwie przeglądarki zaczęły oferować płatną subskrypcję – Google Chrome i DuckDuckGo. W obu przypadkach ma ona zapewnić użytkownikom wyższy poziom bezpieczeństwa.

Abonament DuckDuckGo Privacy Pro gwarantuje możliwość korzystania z trzech usług: VPN, Personal Information Removal i Identity Theft Restoration. Pierwsza z ww. zapewnia prywatność podczas korzystania z internetu – ukrywa przed odwiedzanymi stronami lokalizację i adres IP użytkownika, a także szyfruje połączenie, dzięki czemu nawet dostawca internetu nie wie, co internauta robi w sieci.

VPN jest wbudowany bezpośrednio w przeglądarkę – nie ma potrzeby korzystania z osobnej aplikacji. Subskrybenci mogą używać tej usługi na nawet 5 urządzeniach. Aktualnie DuckDuckGo ma serwery VPN w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie, a kolejne mają pojawiać się „z czasem”. Aby zapewnić najwyższą prędkość i stabilność, domyślnie następuje połączenie z najbliższym serwerem VPN, ale można zmienić jego lokalizację ręcznie.

Personal Information Removal to natomiast usługa podobna do Mozilla Monitor i Mozilla Monitor Plus. Pozwala ona usunąć zebrane przez brokerów danych informacje o konkretnej osobie, na przykład z jej mediów społecznościowych. W 2022 roku deweloper przejął serwis Removaly, który był pionierem w dziedzinie usuwania danych.

Personal Information Removal nie tylko pomaga usunąć dane z internetu, ale też sprawdza, czy nie pojawiły się one w sieci ponownie. W przypadku tej usługi wymagana jest konfiguracja na „jednym, głównym komputerze z Windowsem lub MacOS”. Tylko na tych urządzeniach aktualnie jest dostępny panel do obsługi niniejszej funkcji, zawierający też raporty na temat jej działania.

Ostatnia z usług, wchodzących w skład nowej subskrypcji, Identity Theft Restoration, ma zaś pomóc w sytuacjach, gdy doszło do naruszenia lub kradzieży tożsamości. W tym obszarze nawiązano współpracę z Iris Powered by Generali, która jest jedną z najstarszych firm specjalizujących się w kradzieży tożsamości w USA.

Konsultanci Iris są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc można do nich zadzwonić o każdej porze, bo w przypadku kradzieży tożsamości liczy się każda sekunda. Po przeprowadzeniu wywiadu firma może pomóc zamrozić karty kredytowe oraz cofnąć transakcje, których dokonał złodziej, a także zastrzec i wyrobić nowe dokumenty, takie jak prawo jazdy, paszport czy karta ubezpieczenia społecznego.

Ponadto w ramach Identity Theft Restoration można uzyskać do 500 dolarów (około 2000 złotych) na pokrycie kosztów podróży, gdy ofiara kradzieży tożsamości znajduje się ponad 100 mili (około 161 km) od domu, a także otrzymać pieniądze na „bieżące wydatki” w tej kryzysowej sytuacji.

Ile kosztuje subskrypcja DuckDuckGo Privacy Pro? Gdzie można ją wykupić?

Miesięczna cena abonamentu została ustalona na 9,99 dolarów (równowartość około 40 złotych), ale można zapłacić też za rok z góry – 99 dolarów (około 400 złotych). Aktualnie subskrypcję Privacy Pro da się wykupić wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, ale w przyszłości ma być dostępna również w innych regionach.