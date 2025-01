Poznajcie nowe laptopy Asusa. Solidne, wydajne i mobilne jak nigdy

Wykorzystując do tego targi CES 2025, firma Asus zaprezentowała najnowsze laptopy, którymi spróbuje skusić użytkowników w nadchodzących miesiącach. Spójrzmy, co mają do zaoferowania tegoroczne modele z serii Vivobook, Zenbook i Expertbook.

Laptopy Asus Vivobook S14 i Vivobook S16 – solidne, wydajne i ultramobilne

Choć swego czasu były najpopularniejsze, Asus doszedł do wniosku, że nie ma już sensu produkowanie 15-calowych laptopów i w tegorocznej linii Vivobook takich już nie znajdziemy. Rodzinę będą tworzyć modele z wyświetlaczami o przekątnych 14, 16 i 18 cali, a w przypadku serii Vivobook S – 14 i 16 cali.

I od „eSek” właśnie zacznijmy, szczególnie że będzie to dość obszerna rodzina. Złożą się na nią modele wyposażone w procesory Intel Core Ultra 200, AMD Ryzen AI 300 oraz Qualcomm Snapdragon X. Z każdym z nich współpracować może maksymalnie 16 GB pamięci LPDDR5X oraz dysk SSD o pojemności do 1 TB.

W środku znajdzie się też miejsce na moduł Wi-Fi 6E, głośniki z Dolby Atmos oraz akumulator o pojemności 70 Wh, mający zapewniać nawet 24 godziny działania po naładowaniu do pełna.

Laptopy z serii Asus Vivobook S będą mieć aluminiowe obudowy w srebrnym lub szarym kolorze. Grubość to zaledwie 1,59 cm, a waga – 1,39 kg. Będą też dwa rodzaje wyświetlaczy do wyboru: IPS o rozdzielczości 2560×1600 pikseli lub OLED Full HD (1920×1080 pikseli). Nad ekranem zaś pojawi się kamerka z fizyczną zasłoną – dla prywatności. Dopełnieniem całości będzie touchpad z obsługą gestów.

Asus Zebook S 16 (fot. Asus)

Vivobook 14, Vivobook 16, Vivobook 18 – bardziej przystępne laptopy Asus na CES 2025

W tegorocznej ofercie Asusa nie zabraknie też bardziej przystępnych laptopów Vivobook. W tym przypadku również pojawią się topowe procesory Intel, AMD i Qualcomm, które – wraz z pozostałymi komponentami – zostaną zamknięte w obudowach z tworzywa sztucznego w kolorach złotym, srebrnym lub niebieskim.

Jakie to te pozostałe komponenty? Ano między innymi do 16 GB RAM (lub 32 GB w przypadku modelu 18-calowego), SSD o pojemności maksymalnie 1 TB, akumulator oferujący blisko 20 godzin pracy na jednym ładowaniu i wyświetlacz Full HD typu IPS. Jeśli zaś chodzi o gabaryty, to grubość wynosi 1,79 cm, a waga – 1,49 kg. Laptopy te będą więc nieco cięższe i wyposażone w mniej pojemne akumulatory, ale za to będą też tańsze.

Asus Vivobook 14 (fot. Asus)

A co zaoferują Zenbooki w 2025 roku?

Asus pokazał również nowe Zenbooki. W 2025 roku na rynku zadebiutują między innymi modele Zenbook 14 z procesorami Intel Core Ultra 200 lub AMD Ryzen AI 300, Zenbook S16 z procesorami Ryzen AI 300 oraz (wyposażony w dwa wyświetlacze) Zenbook Duo z procesorami Intel Core Ultra 200. W ich przypadku mówimy jednak bardziej o odświeżeniu ubiegłorocznej oferty.

Inaczej wygląda to w przypadku laptopa Asus Zenbook A14. To nowa, niezwykle mobilna maszyna, której cechy szczególne to waga schodząca poniżej 1 kg i czas pracy przekraczający 29 godzin. Jest to najlżejszy Zenbook w historii serii i też pierwszy, którego cała konstrukcja jest wykonana z ceraluminium (łączącego w sobie cechy aluminium i ceramiki).

Asus Zenbook A14 to też pierwszy laptop bazujący na najnowszych procesorach Qualcomm Snapdragon X. Jego specyfikację uzupełniają: 14-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD, głośniki z Dolby Atmos, moduł Wi-Fi 7, lekko unosząca się klawiatura oraz duży touchpad z obsługą gestów.

Asus Zenbook A14 (fot. Asus)

Co jeszcze pokazał Asus podczas targów CES 2025?

Tegoroczną ofertę laptopów firmy Asus uzupełnia seria Expertbook B5. To komputery kierowane do mobilnych profesjonalistów, wyposażone w procesory Intel Core Ultra 200, nawet 64 GB RAM i SSD o pojemności do 2 TB. Mają wyświetlacze o przekątnych 14 lub 16 cali i rozdzielczości 2,5K, kompletny zestaw portów oraz pełen pakiet bezpieczeństwa (na czele ze skanerem linii papilarnych, technologią rozpoznawania twarzy i TPM 2.0), a wszystko to przy wadze na poziomie 1,36 kg.

Asus ExpertBook B5 (fot. Asus)

Ale na laptopach tajwański producent nie zakończył. Zaprezentował również nowe mini komputery klasy Copilot+ PC. Wśród nich znajdują się kierowane do profesjonalistów modele ExpertCenter PN54 (z procesorem AMD Ryzen, nawet 64 GB RAM, skanerem linii papilarnych i obsługą maksymalnie 4 wyświetlaczy) oraz NUC 14 Pro AI+ (z procesorem Intel Core Ultra 9 i obsługą do 3 wyświetlaczy). Jeden i drugi ma też kartę Wi-Fi 7 i port Ethernet 2,5G, otwierający szeroką gamę złączy.

Dla zwykłych użytkowników przygotowane zostały natomiast mini PC Asus NUC 15 Pro oraz NUC 15 Pro+. Oba wykorzystują procesor Intel Core Ultra i obsługują nawet 96 GB RAM, a ten drugi ma wyjątkową konstrukcję, która nie tylko świetnie się prezentuje, ale też zapewnia wyjątkowo ciche działanie.

Asus ExpertCenter (fot. Asus)

Podczas osobnej prezentacji na targach CES 2025 Asus pochwalił się też nowościami dla graczy – podsumowaliśmy je w podlinkowanej publikacji.