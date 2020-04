Promocja na smartfony klasy premium w x-kom. Jest też coś dla tych, którzy lubią „podkręcać”

Akcja Partnerska

W sklepie x-kom ruszyła nowa edycja tak lubianej przez klientów promocji Tydzień smartfonów, w której tym razem zostały wyselekcjonowane modele klasy premium. Oprócz tego, przez cały tydzień obowiązywać będzie również inna oferta – tym razem coś specjalnego dla miłośników overlockingu. Koniecznie sprawdźcie szczegóły obu promocji.

Wybierz smartfon premium

Smartfon to sprzęt, który towarzyszy nam w życiu codziennym i ciężko wyobrazić już sobie życie bez niego. Dobry smartfon to takie małe centrum dowodzenia i narzędzie, dzięki któremu możemy kontaktować się ze sobą nie tylko podczas zwykłej rozmowy głosowej, ale także podczas rozmowy wideo. Nasze wymagania co do sprzętów rosną, a producenci starają się im sprostać tworząc coraz lepsze modele.

W najnowszej promocji sklep x-kom przygotował smartfony premium, które przez cały tydzień będzie można zakupić w mocno obniżonych cenach. Wydajna bateria, doskonały aparat tylni, a także dobrej jakości kamerka do selfie? W tych smartfonach znajdziecie to wszystko.

Oto przykładowe modele, które znalazły się w ofercie Tydzień smartfonów premium:

Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: smartfon-premium i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 6.04.2020 do 12.04.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Tydzień overclockingu

Kolejna przygotowana przez x-kom promocja to Tydzień overclockingu. Skierowana jest do wszystkich tych, którzy chcą podkręcić swój sprzęt, aby stał się jeszcze bardziej wydajny. W przygotowanej promocji przez cały tydzień znajdziecie w obniżonych cenach specjalnie wybrane komponenty stworzone do upgradowania Waszego komputera: procesory, karty pamięci, płyty główne i wiele więcej.

W promocjach znalazły się między innymi:

Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: overclocking i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 6.04.2020 do 12.04.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Sales Master – zacznij zarabiać w internecie

Jeśli szukacie dodatkowego źródła dochodów, to x-kom ma dla Was ciekawą propozycję. Dzięki programowi partnerskiemu SalesMasters możecie zarabiać bez wychodzenia z domu. Jeśli znacie się na sprzęcie i chętnie podzielicie się swoją wiedzą w internecie, to jest to idealna opcja dla Was. Wystarczy zrobić kilka prostych kroków, aby z każdej poleconej transakcji otrzymać prowizję, która może wynosić nawet 11%.

Zamówienia publiczne dla szkół

Sklep x-kom jako specjalista w branży komputerowej prowadzi także współpracę z jednostkami budżetowymi i samorządowymi, w tym szkołami. Podczas takiej współpracy sklep przedstawia indywidualnie dopasowaną, atrakcyjną cenowo ofertę. W przypadku długoterminowej współpracy istnieje możliwość skorzystania z odroczonego terminu płatności, przydzielenie dedykowanego doradcy oraz pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań.

