Xiaomi wprowadza swoje telewizory do Polski. W tych cenach mogą Was zainteresować

Xiaomi od wielu lat zajmuje się produkcją telewizorów, lecz w przeciwieństwie do smartfonów i innego sprzętu, nie trafiały one do sprzedaży w Polsce. Nareszcie się to zmienia, bowiem dziś polski oddział poinformował o wprowadzeniu do naszego kraju trzech modeli: Mi TV 4A 32″, Mi TV 4S 43″ i Mi TV 4S 55″.

O ile w przypadku smartfonów Xiaomi europejską i polską premierę dzieli co najwyżej kilkanaście dni, tak na telewizory tej marki musieliśmy poczekać znacznie dłużej. Mi TV 4A 32″, Mi TV 4S 43″ i Mi TV 4S 55″ zadebiutowały na Starym Kontynencie na początku listopada 2019 roku, a więc niemalże pięć miesięcy temu. Spodziewaliśmy się jednak, że wkrótce trafią do Polski, gdyż polski oddział producenta zaczął publikować ich zapowiedzi, które nie pozostawiały żadnych wątpliwości odnośnie planów firmy na najbliższą przyszłość.

Telewizory Xiaomi oficjalnie dostępne w Polsce. Takie są ceny

Xiaomi Mi TV 4A 32″ – 899 złotych,

Xiaomi Mi TV 4S 43″ – 1599 złotych,

Xiaomi Mi TV 4S 55″ – 1999 złotych.

Wprowadzone do Polski telewizory Xiaomi w dużej części są bardzo do siebie podobne. Wszystkie trzy ww. modele to tzw. smart TV, które pracują pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie (Android TV z nakładką PatchWall) i oferują dostęp do popularnych platform wideo, jak na przykład YouTube, Netflix czy Amazon Prime Video (+ inne dostępne w Sklepie Google Play), a także możliwość obsługi przez Asystenta Google.

Producent zaimplementował też technologie Dolby Audio i DTS-HD do poprawy jakości dźwięku oraz wsparcie dla funkcji bezprzewodowego przesyłania obrazu z innych urządzeń (np. smartfona). Obraz jest natomiast wyświetlany na ekranie o częstotliwości odświeżania 60 Hz. Na pokładzie każdego telewizora są również 64-bitowy, czterordzeniowy (4x ARM Cortex-A53) procesor z układem graficznym ARM Mali 470 MP3, 8 GB pamięci wbudowanej, Bluetooth 4.2, WiFi (2,4 GHz i 5 GHz), trzy porty HDMI i Ethernet.

Jeśli zaś chodzi o różnice, to są one następujące:

Xiaomi Mi TV 4A 32″ – ekran 32 cale o rozdzielczości 1366×768 pikseli, 1,5 GB RAM, dwa głośniki o mocy 5 W każdy, dwa złącza USB 2.0;

Xiaomi Mi TV 4S 43″ – wyświetlacz 43 cali o rozdzielczości 3840×2160 pikseli ze wsparciem technologii HDR, 2 GB RAM, dwa głośniki o mocy 8 W każdy, trzy porty USB 2.0

Xiaomi Mi TV 4S 55″ – ekran o rozdzielczości 3840×2160 pikseli ze wsparciem technologii HDR, 2 GB RAM, dwa głośniki o mocy 10 W każdy, trzy złącza USB 2.0.

Sprzedaż Mi TV 4A 32″, Mi TV 4S 43″ i Mi TV 4S 55″ rozpocznie się w Polsce 14 kwietnia 2020 roku. Telewizory będzie można kupić w salonach Xiaomi Mi Store oraz w internetowych sklepach: mi-home.pl, mi-store.pl i mimarkt.pl, a także w sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt i x-kom oraz w Orange i Plusie.

Źródło: Xiaomi Polska

