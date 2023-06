Promocja, w której do tabletu dostajesz fajne słuchawki z ANC. Ja bym w to szedł

Wydawałoby się, że tablet nie jest towarem pierwszej potrzeby, ale trudno o wygodniejszy sposób na oglądanie filmów czy okazjonalne przeglądanie sieci. Jeśli szukamy takiego urządzenia, Samsung ma dla nas całkiem niezłą promocję.

Złotówka za słuchawki Galaxy Buds 2 Pro

Samsung bardzo lubi uruchamiać promocje, w których bazowe ceny za urządzenia może nie są obniżane, ale w zamian za to dostajemy w pakiecie gratisowe gadżety, lub możliwość uzyskania zwrotu części kosztów.

Najnowsza akcja dołącza do właśnie takich okazji. Ceny nie spadły, za to podczas zakupu tabletów z rodziny Galaxy Tab S8 oraz Galaxy Tab S7 FE, możemy liczyć na prezent w postaci słuchawek Galaxy Buds 2 Pro. Technicznie rzecz biorąc, dopłacamy za nie jedynie złotówkę.

Jakie są warunki promocji? Precyzuje je Regulamin, umieszczony na stronie sklepu Samsunga. Najważniejsze jego punkty zawierają się w kilku ustaleniach:

akcja trwa od 26 czerwca do 9 lipca 2023 roku ,

, produkty biorące udział w promocji to tablety Galaxy Tab S8 11″, Galaxy Tab S8+ 12,4″, Galaxy Tab S8 Ultra 14,6″ oraz Galaxy Tab S7 FE (wszystkie wersje z Wi-Fi i 5G),

zakup musi być dokonany na stronie sklepu Samsunga,

liczba promocyjnych akcesoriów ograniczona jest do 100 sztuk.

Wszystko jasne? Ponieważ egzemplarzy przygotowanych na promocję jest niewiele, ewentualni chętni nie mają zbyt dużo czasu na zastanawianie się. Zwłaszcza, że Galaxy Buds 2 Pro to naprawdę fajne słuchawki.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro (fot. Tabletowo)

Najlepsze budsy Samsunga?

Wielu recenzentów i użytkowników Galaxy Buds 2 Pro jest zgodnych, że to najlepsze pchełki, jakie dotąd skonstruował Samsung. Łącząc je w parze z tabletem tego samego producenta, zyskujemy świetny duet do samodzielnego pochłaniania kolejnych odcinków seriali i filmów, ze znakomitym audio na uszach.

Przypomnę tylko, że z racji na szacunek do tego, jak nazywa się nasz portal, dokonaliśmy recenzji przedstawiciela każdego modelu biorącego udział w promocji. Poniżej znajdziecie więc odnośniki do testów tabletów:

Gdyby jednak w ogóle nie interesowały nas tablety, a same słuchawki, to przypomnę tylko, że wciąż aktywna jest promocja z cashbackiem, dzięki której po zakupie Galaxy Buds 2 Pro, dostaniemy od Samsunga zwrot w wysokości 250 złotych. Trzeba tylko „wyrobić się” z zakupem do 2 lipca.