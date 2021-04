Co może zaoferować Motorola Moto E7i Power za 449 złotych? Sporo, ale nie wszystko

Wśród budżetowych smartfonów nie ma zwycięzców. Specyfikacja każdego z nich musi spotkać się z ceną w pół drogi, co zwykle oznacza bolesne kompromisy. Jakich należy spodziewać się w nowej Motoroli Moto E7i Power?

Moto E7i Power – spora bateria i duży ekran

Przyglądając się specyfikacji Motoroli Moto E7i Power, można odnieść wrażenie, że producent postawił sobie za cel skonstruowanie możliwie najtańszego smartfona, bez sprawiania takiego wrażenia z zewnątrz. Patrząc na bryłę nowego urządzenia, trudno bowiem jednoznacznie określić jego cenę.

Mamy przecież spory, 6,5-calowy ekran HD+ o proporcjach 20:9, wraz z wycięciem w kształcie łezki na przedni aparat (5 Mpix). Z tyłu zaś widzimy zestaw dwóch aparatów z matrycami 13 Mpix (z autofokusem i PDAF) oraz 2 Mpix – dla zdjęć makro. Nie zabrakło także czytnika linii papilarnych.

W środku znajdziemy sporą baterię o pojemności 5000 mAh, która ma wystarczyć na nawet dwa dni użytkowania. W razie czego energię uzupełnimy przez port USB-C. Producent pomyślał nawet o gnieździe audio jack 3,5 mm. Wszystkie podstawy zachowane, można rzec.

Oszczędności na podzespołach

Motorola wycenia Moto E7i Power na 449 złotych. W tej cenie nie da się złożyć wysokowydajnego urządzenia. To dlatego zastosowanym procesorem jest budżetowy Unisoc (1,6 GHz), który współpracuje z 2 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Taka konfiguracja nie byłaby w stanie udźwignąć pełnego Androida, stąd zdecydowano się na zainstalowanie Androida 10 w wersji GO. Już na starcie narzuca to pewne ograniczenia na ten sprzęt. Co prawda pamięć wewnętrzną można rozszerzyć za pomocą karty microSD (do 1 TB), ale od niewielkiej ilości RAM już nie da się uciec.

Poza tym urządzenie wyposażono w większość potrzebnych modułów – jest Wi-Fi, modem 4G LTE z hybrydowym Dual SIMem, GPS czy Bluetooth 4.2. Zabrakło tylko NFC. Nawet obudowa jest odporna na pomniejsze zachlapania, zgodnie ze standardem IP52. Jej wymiary to 165,06 x 75,86 x 9,2 mm, zaś waży ona 200 g.

Ostatecznie, plusów jest naprawdę sporo, więc jeśli ktoś jest gotów korzystać ze smartfona w obrębie kilku podstawowych aplikacji w wersji dla Androida GO, to całość jawi się jako całkiem niezły telefon, głównie do dzwonienia i odbierania wiadomości. Również dla takich urządzeń jak Motorola Moto E7i Power najwyraźniej jest miejsce na rynku.

Smartfon można kupić w sklepach Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom oraz na stronie motorola.com w dwóch kolorach: niebieskim i koralowym.