Ta promocja może skłonić Cię do zakupu smartfona z serii Galaxy S20

Flagowce Samsunga z serii Galaxy S20 dopiero kilka dni temu trafiły do regularnej sprzedaży. Wcześniej, przez prawie miesiąc, trwała ich przedsprzedaż, w trakcie której klienci dostawali w prezencie słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds+. Jeśli nadal nie zdecydowaliście się na zakup, być może ta promocja Was przekona, aby to zrobić.

Jeśli komuś nie zależało na tym, aby otrzymać słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds+, dobrze zrobił, że nie zdecydował się zamówić najnowszego flagowca Samsunga w przedsprzedaży. Zaraz po jej zakończeniu zaczęły się pojawiać pierwsze promocje na serię Galaxy S20, dzięki którym można było zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. W tym przypadku o żadnej oszczędności nie ma mowy, ale za to w grę wchodzi dodatkowe 400 złotych w ramach akcji Samsung Odkup.

Promocja na Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra – zasady

Aby skorzystać z tej promocji, należy w okresie od 23 marca do 12 kwietnia 2020 roku kupić w oficjalnej dystrybucji dowolny smartfon z serii Galaxy S20, czyli Galaxy S20, Galaxy S20 Plus lub Galaxy S20 Ultra (lista autoryzowanych partnerów znajduje się w załączonym na końcu regulaminie).

Następnie, najpóźniej do 15 kwietnia trzeba aktywować smartfon, tzn. włożyć do niego kartę SIM od polskiego operatora i go włączyć na co najmniej 5 minut, a także zalogować się do aplikacji Samsung Members.

Po 14 dniach we wspomnianym programie pojawi się baner, który należy dotknąć, aby wygenerować voucher, uprawniający do zwiększenia wyceny oddawanego w ramach akcji Samsung Odkup urządzenia. Trzeba jednak pamiętać, aby wykorzystać go do 29 kwietnia 2020 roku, bowiem później straci on już ważność. Ostatnim krokiem jest udanie się na stronę wycena.samsung.pl – klient musi na niej wycenić sprzęt, który chce oddać i wpisać kod z vouchera, żeby dostać dodatkowe 400 złotych.

Po zakończeniu formalności partner Samsunga przyśle kuriera, a po weryfikacji stanu smartfona (bądź tabletu) przeleje pieniądze na wskazane przez użytkownika konto.

Samsung zastrzega, że liczba voucherów jest ograniczona – jest ich 2500 sztuk. Przy okazji warto przypomnieć, że podobną ofertę przygotowano również w przypadku Galaxy S10 i Galaxy S10+ (zasady są identyczne).

Regulamin promocji „Samsung S20 – Odkup” (PDF)

Źródło: Samsung

