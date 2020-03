Samsung Galaxy S20 dopiero zadebiutował, a już można go kupić 300 złotych taniej

Zaledwie kilka dni temu pisaliśmy o rozpoczęciu sprzedaży smartfonów Samsunga z serii Galaxy S20 na terenie Polski, a już pierwszy sklep zdecydował się na promocyjne obniżenie ceny podstawowego modelu.

Już od wielu, wielu lat wiadomo, że kupowanie smartfona z systemem Android w momencie rozpoczęcia sprzedaży lub niedługo po nim, co do zasady, nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Zdecydowana większość tych urządzeń ma to do siebie, że ich wartość zaczyna spadać bardzo szybko, przez co już w kilka tygodni od debiutu można je nabyć w zdecydowanie bardziej przystępnych cenach niż początkowo.

Czym podyktowana jest taka polityka cenowa producentów? Trudno stwierdzić, być może liczą na lojalność entuzjastów marki, którzy nie mogąc się doczekać, zaczną szturmować sklepy godząc się zapłacić więcej, byle tylko stać się jednymi z pierwszych nabywców najnowszych smartfonów.

W przypadku najnowszych Galaktyk może być dokładnie tak samo, zwłaszcza, że w żadnym wypadku nie są rewolucją względem poprzednich modeli, a jedynie odświeżeniem. Miłośnikom marki z pewnością wcale to nie przeszkadza, jednak ci, którzy zdecydowali się przeczekać pierwsze dni sprzedaży, mogą mieć powód do zadowolenia. Jeden ze sklepów internetowych właśnie objął promocją podstawowy model flagowej serii koreańskiego producenta, Samsunga Galaxy S20.

Gdzie i za ile?

Samsung Galaxy S20 debiutował na rynku w cenie 3949 zł. W sklepie internetowym Electro.pl jest obecnie dostępny za 3649 zł, czyli o 300 zł taniej. Oznacza to obniżkę o niecałe 8% już na starcie sprzedaży. Zakupu smartfona dokonać można poprzez stronę internetową sklepu.

By skorzystać z promocji należy, po dodaniu urządzenia do koszyka, skorzystać z kodu rabatowego K-1641, który obniży podstawową cenę telefonu właśnie o wspomniane 300 zł. Należy się jednak pospieszyć, ponieważ niższa cena obowiązuje tylko do końca dnia 17.03. albo do wyczerpania zapasów.

Z pewnością wielu potencjalnych kupujących, którzy na 2020 rok zaplanowali zmianę swojego smartfona, interesuje się najnowszymi Samsungami, jednak od zakupu powstrzymuje ich niewielka ilość opinii i recenzji w internecie. Moim zdaniem, nie ma powodu do obaw. Galaxy S20 to urządzenie flagowe, przez co z pewnością nie rozczaruje swojego nabywcy, zwłaszcza tym, z czego ta seria Koreańczyków słynie najbardziej – wysoką wydajnością.

Jeśli ktoś chce stać się posiadaczem Samsunga Galaxy S20 już teraz, to z pewnością bardzo dobra oferta.

Źródło: Electro.pl