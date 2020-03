Samsung zachęca do zakupu Galaxy S10 i Galaxy S10+. Można odzyskać dodatkowe 400 zł

Wydawałoby się, że po premierze serii Galaxy S20 Samsung będzie starał się (intensywnym marketingiem) zwiększyć sprzedaż swoich najnowszych flagowców, ale producent jednak nie puszcza samopas tych z 2019 roku, mając nadzieję, że same się sprzedadzą. Do ich zakupu ma zachęcić nowa promocja, dzięki której klienci mogą odzyskać dodatkowe 400 złotych w ramach akcji Samsung Odkup.

Promocja: odzyskaj dodatkowe 400 zł po zakupie Galaxy S10 lub Galaxy S10+

Ofertą promocyjną objęto modele Galaxy S10 i Galaxy S10+, najmniejszego Galaxy S10e już nie. Aby z niej skorzystać, najpierw trzeba (w okresie od 16 marca do 12 kwietnia 2020 roku) kupić smartfon u autoryzowanego partnera handlowego Samsunga (u jednego z operatorów komórkowych w Polsce bądź w sklepie z elektroniką, na przykład Media Expert). Kolejnym krokiem jest aktywacja urządzenia, tzn. uruchomienie go z włożoną doń kartą SIM na co najmniej pięć minut (koniecznie jest też połączenie z internetem) i zalogowanie się do aplikacji Samsung Members – należy to zrobić najpóźniej do 15 kwietnia 2020 roku.

Po 14 dniach od aktywacji, kiedy upłynie okres, w którym można zwrócić smartfon do sklepu (w przypadku zakupów przez internet), we wspomnianej aplikacji wyświetli się baner – po jego kliknięciu użytkownik otrzyma kod, uprawniający do zwiększenia wyceny starego urządzenia w ramach akcji Samsung Odkup. Wspomniane dodatkowe 400 złotych można bowiem otrzymać tylko wtedy, gdy ktoś zdecyduje się pozbyć starszego telefonu. Voucher ważny będzie do 29 kwietnia 2020 roku. Ich liczba jest jednak ograniczona do 3800 sztuk.

Aby wycenić i sprzedać stare urządzenie, należy wejść na dedykowaną stronę akcji Samsung Odkup i podać w pierwszej kolejności IMEI. Producent zastrzega, że nie wszystkie sprzęty może przyjąć – jeśli jesteście ciekawi, czy posiadany przez Was odkupi, możecie sprawdzić, czy znajduje się on na przygotowanej przez firmę liście (plik PFD). Wymieniono tam również dość stare modele, więc możliwe, że któryś z nich zalega Wam nieużywany w szufladzie.

Regulamin promocji „Samsung Odkup” (PDF)

Czy wciąż warto kupić Samsunga Galaxy S10+ rok po premierze?

Źródło: Samsung

