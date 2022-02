Promocja promocją pogania, dosłownie. Po raz kolejny można kupić ten smartfon Samsunga w dużo niższej cenie niż jeszcze do niedawna. Tym razem można otrzymać od producenta aż 1500 złotych zwrotu.

Reklama

Kupujesz tego Samsunga, a Samsung oddaje Ci 1500 złotych

Naprawdę trudno zliczyć, ile już razy dało się kupić Galaxy Z Fold 3 w obniżonej cenie. Dopiero co smartfon był dostępny za niespełna 6000 złotych (mowa o wersji z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej), a teraz można go mieć za jeszcze mniejsze pieniądze dzięki najnowszej promocji producenta.

fot. Andrzej Libiszewski / Tabletowo.pl

Polski oddział firmy z Korei Południowej przygotował ofertę, w ramach której zwraca klientom aż 1500 złotych, gdy ci kupią Galaxy Z Fold 3 w oficjalnej polskiej dystrybucji. Są to zarówno operatorzy, jak i popularne sklepy z elektroniką (pełna lista w regulaminie na dole), aczkolwiek szczególnie warto kupić ten składany smartfon w jednym z dwóch.

Reklama

Mowa tu sklepach RTV Euro AGD i x-kom, ponieważ aktualnie to właśnie w nich kupicie najtaniej Galaxy Z Fold 3 – wersję 12 GB/256 GB za 6999 złotych, a konfigurację 12 GB/512 GB za 7499 złotych. Ceny obowiązują w momencie publikacji artykułu, ale niewykluczone, że wkrótce się zmienią, ponieważ widać, że dystrybutorzy urządzeń koreańskiej marki „żonglują” cenami w cały świat.

Jak to więc mówią – czas to pieniądz. Aby skorzystać z promocji, należy kupić smartfon Galaxy Z Fold 3 do 20 lutego 2022 roku, a następnie aktywować go z polską kartą SIM i aktywnym połączeniem internetowym do 23 lutego 2022 roku. Kolejnym krokiem jest uruchomienie aplikacji Samsung Members i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Organizator promocji wymaga, aby załączyć w nim dowód zakupu oraz podać numer IMEI zakupionego urządzenia i konta bankowego, a także wskazać, gdzie został kupiony Galaxy Z Fold 3. Ważne: trzeba to zrobić najpóźniej do 27 lutego 2022 roku. Po wysłaniu zgłoszenia i jego pozytywnej weryfikacji, na konto bankowe klienta zostanie przelane 1500 złotych.

źródło: Samsung

Jedna osoba może otrzymać tylko jeden zwrot, bez względu na to, ile sztuk Galaxy Z Fold 3 kupiła.

Regulamin Promocji „Promocja cashback – GalaxyFold3 5G” (PDF)