Jak kupisz teraz Galaxy S20, to dostaniesz słuchawki Galaxy Buds+ w prezencie

To jeszcze lepsza oferta niż w przedsprzedaży, bowiem kupując teraz dowolny smartfon z serii Galaxy S20, można w prezencie otrzymać słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds+. Kto pierwszy ten lepszy, ponieważ liczba gratisów jest ograniczona.

Samsung na różne sposoby stara się zachęcić klientów do zakupu smartfonów z serii Galaxy S20. Ani razu nie obniżył jednak sugerowanych cen (decydowały się na to czasem wybrane sklepy), tylko oferował dodatkową gotówkę przy odsprzedaży starego urządzenia bądź dorzucał słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds+ do zamówionych w przedsprzedaży Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra 5G. Teraz ponownie zdecydował się na to ostatnie, a w dodatku uprawnił do odebrania tego gratisu również nowych właścicieli Galaxy S20.

Kup Samsunga Galaxy S20, a dostaniesz słuchawki Galaxy Buds+ w prezencie

Aby skorzystać z promocji, należy w okresie od 27 kwietnia do 17 maja 2020 roku kupić dowolny smartfon z serii Galaxy S20 u jednego z autoryzowanych partnerów Samsunga (operatora lub w sklepie z elektroniką – ich pełna lista znajduje się w załączonym poniżej regulaminie). Następnie, najpóźniej do 20 maja 2020 roku trzeba aktywować urządzenie (tj. włożyć do niego kartę SIM polskiego operatora, włączyć na co najmniej 5 minut i zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego – to standardowa procedura).

Po wykonaniu ww. czynności, należy zarejestrować się bądź zalogować w aplikacji Samsung Members i w okresie od 27 kwietnia do 24 kwietnia wypełnić udostępniony w tym programie formularz oraz załączyć dowód zakupu. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia (może ona potrwać do 7 dni), w ciągu 10 dni na wskazany adres Samsung wyśle słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds+. Liczba egzemplarzy gratisu w puli jest jednak ograniczona do 2500 sztuk, więc kto pierwszy, ten lepszy – decyduje kolejność zgłoszeń.

Mimo że Samsung (jak zwykle) wymaga od swoich klientów trochę fatygi, to gra jest warta świeczki, bowiem Galaxy Buds+ kosztują aktualnie w oficjalnej polskiej dystrybucji 729 złotych, a przy zakupie smartfona z serii Galaxy S20 można je otrzymać całkowicie za darmo. Cały czas obowiązuje też promocja, dzięki której nabywcy urządzeń południowokoreańskiej marki mogą dostać w prezencie do czterech miesięcy dostępu do YouTube Premium.

Regulamin promocji „Słuchawki Buds+ do Samsung Galaxy S20” (PDF)

Źródło: informacja prasowa